Neue Bewohner im Vogelpark

Viernheim. „Frodo“ ist angekommen: Das Kea-Männchen hat vor einigen Tagen sein neues Zuhause im Viernheimer Vogelpark bezogen. In wenigen Wochen wird „Frodo“ noch ein Kea-Weibchen bekommen.

Kea-Männchen „Frodo“ ist im Vogelpark eingezogen. © Vogelpark Viernheim

Für den Viernheimer Vogelpark ist der Neuzugang eine besondere Attraktion, denn Keas wurden lange Zeit bejagt und sind deshalb als stark gefährdete Art eingestuft. Die Vögel kommen in Neuseeland vor, insbesondere in alpinen Gebirgshöhen, und sind eine der wenigen Papageienarten, die außerhalb der Tropen leben.

Keas gelten als sehr intelligent und verspielt und brauchen daher besonders liebevolle Betreuung und ständig Beschäftigung. „Die Voliere der Keas wird mit Spielzeug und anderen Beschäftigungen ausgestattet“, erklärt Michael Haas vom Verein Vogelpark.

Die Bergpapageien sind aber nicht die einzigen Neuzugänge, die im Park zu finden sind. Direkt gegenüber der Kea-Voliere gibt es neue Nachbarn: Ein weiteres Paar Beos hat eine neue Heimat im Vogelpark gefunden. Für den in der Natur in den letzten Jahren sehr selten gewordenen Vogel gibt es ein Erhaltungszuchtprogramm, das vom Vogelpark Marlow geleitet wird. Dort wird auch das sogenannte „Beo Dating Center“ geführt, bei dem sich die bei der Partnerwahl sehr anspruchsvollen Vögel kennenlernen und ihren Partner fürs Leben aussuchen können.

Hoffen auf Nachwuchs

Zwei solche Beos sind nun aus Marlow nach Viernheim gezogen. „Wir hoffen, auch weiterhin einen Beitrag zur Erhaltungszucht bei diesen intelligenten, wunderschönen Vögeln zu leisten“, setzt Michael Haas auf baldigen Beo-Nachwuchs.

Auch zwei neue Edelpapageien gibt es im Vogelpark, wo zuletzt nur noch ein einzelner grüner Edelpapagei lebte. Als Verstärkung kommen nun ein weiteres Männchen – grün gefiedert – sowie ein Weibchen mit leuchtend roten Federn in die Voliere. Wenn sich das Trio anfreundet, ist in den kommenden Jahren wieder mit Edelpapagei-Nachzuchten zu rechnen. In menschlicher Obhut können Edelpapageien immerhin über 30 Jahre alt werden, in der Natur leben sie in den Regenwäldern und Mangroven von Südostasien, Neuguinea und im nördlichen Australien.