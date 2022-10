Naturentdecker im Wald

Viernheim. Es waren zahlreiche Kinder, die voller Tatendrang und trotz schlechten Wetters mit Anja Lindner, Petra Bräunlein und den Kompass Naturentdeckern den Wald mit allen Sinnen erlebten. Treffpunkt war der Parkplatz am Anglersee. Von dort aus ging es auf den neuen Waldlehrpfad, wo es Schilder mit interessanten Informationen zu entdecken gab. Spielerisch wurden Bäume ertastet, der Wald erfühlt und „errochen“ und mit Spiegeln aus einer ganz neuen Perspektive wahrgenommen. Außerdem haben die Naturentdecker die Eiche und Kiefer kennengelernt. Nach zwei Stunden fand die Tour ihr Ende am Parkplatz des Anglersees, wo die Kinder wieder von ihren Eltern in Empfang genommen wurden. red / Bild: Petra Bräunlein

