Natur mit allen Sinnen erfahren

Viernheim. Das im vergangenen Jahr von der Edeka-Stiftung und Edeka Zimmermann gestiftete und in der Awo-Kita Pirmasenser Straße errichtete Gemüse-Hochbeet wurde vergangene Woche erneut im Rahmen des Projekts „Gemüsebeet für Kids“ frisch bepflanzt.

Gemeinsam mit Kindern der Krippengruppe säten und pflanzten Gabriele Löwer-Zimmermann und zwei Edeka-Helferinnen Samen und Setzlinge in die vorbereiteten Löcher. Das Projekt, das bereits 2008 ins Leben gerufen wurde, möchte Kindergartenkindern spielerisch vermitteln, wie Gemüse wächst und gedeiht, aber auch wie viel Pflege Karotten, Kohlrabi und Kopfsalat benötigen, bevor sie auf den Tellern landen. So lernen auch die Kleinsten viel über wertvolle Nahrungsmittel und ausgewogene Ernährung dazu, denn Selbstgepflanztes und Geerntetes macht neugierig und schmeckt gleich nochmal doppelt so gut.

Die Kinder können nun in der folgenden Zeit das Wachstum der Pflanzen beobachten, ernten und gemeinsam mit der Köchin zubereiten. Die Einrichtung legt großen Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung.

Das Projekt unterstützt dieses Konzept und gibt den Kindern, die keinen eigenen Garten haben, die Möglichkeit, Naturerfahrung mit allen Sinnen zu sammeln. red

