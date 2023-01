Närrischer Empfang

Viernheim. Am Sonntag, 15. Januar, sind Prinzessin Zoe I. und ihr Gefolge der „Großen Drei“ zum offiziellen Empfang der Stadt ins Rathaus eingeladen. Los geht’s in diesem Jahr um 13.11 Uhr am Viernheimer Rathaus. Wie immer hat sich der Elferrat ein besonderes „Gefährt“ ausgesucht, mit dem er seine Prinzessin zum Rathaus chauffieren wird. In den letzten Jahren konnte man die Prinzessin mit einem Motorroller vorfahren sehen, mit Blaulicht im Rettungswagen oder in einer Stretch-Limousine.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung im Ratssaal durch den Ersten Stadtrat Jörg Scheidel und Große-Drei-Präsident Tim Peterl geht es mit dem Programm los. Als erstes werden die Fastnachter den Stadtrat vor eine schwierige Aufgabe stellen, die er bestehen muss, um sich den Jahresorden zu verdienen.

Zoe I. wird am Sonntag im Rathaus empfangen. © Große 3

Umgekehrt hat sich auch die Stadtspitze wieder etwas einfallen lassen, um Prinzessin Zoe I. und ihren Elferrat zu prüfen. Zum Abschluss wird Zoe I. ihre elf närrischen Paragrafen verlesen. Für die musikalische Untermalung und fastnachtliche Stimmung beim Stadtempfang wird „Musik hoch drei“ sorgen, alle Viernheimer sind herzlich zum Zuschauen und Mitmachen eingeladen.

Mehr zum Thema Fastnacht Narren legen los Mehr erfahren Veranstaltungen Buntes Programm für die närrische Zeit Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Veranstaltung Empfang zum neuen Jahr im Bürgerhaus Mehr erfahren

Nach dem Stadtempfang bitten die Ritter und Burgfrauen der Großen Drei zum Rittercafé. In diesem Jahr gibt es Kaffee, Kuchen und natürlich auch kalte Getränke in der Kulturscheune. Für die kleinen Narren gibt es ein Kinderprogramm inklusive Autogrammstunde mit Prinzessin Zoe I. Auch hier sind alle Freunde der Großen 3 herzlich eingeladen. su