Närrinnen bringen Viernheimer Bürgerhaus zum Kochen

Viernheim. Da rockte der Saal! Hunderte von Frauen schunkelten, sangen, tanzten am Platz und ließen eine friedliche „Rakete“ nach der anderen steigen. Im Bürgerhaus zeigte der Katholische Deutsche Frauenbund Viernheim zur Frauenfastnacht fast fünf Stunden lang ein Programm, das sich sehen lassen konnte: witzig, spitzfindig und pfiffig.

Mit Humor und professionell führten die Blumenfrauen Ursula Scheidel und Sandra Usler durch den Abend. Wieder und wieder war die Corona-Krise ein Thema. Da wandten sich die Blumenfrauen an „ihre“ Damen im Publikum (es waren nur wenige Männer gekommen) „Habt ihr in den drei Jahre alles vergesse? Klatscht in die Hände, so fest es geht!“

Dabei waren Anfahrt und Start ein Abenteuer: Vor dem Bürgerhaus versperrte die Baustelle den Zugang. Fast eine halbe Stunde musste der Beginn des närrischen Reigens nach hinten verschoben werden, weil immer wieder Autos im absoluten Halteverbot der Notzufahrt für die Feuerwehr geparkt wurden. Dem Fahrer eines letzten falsch geparkten Wagens wurde endgültig mit dem Abschleppen gedroht, aber es gab dann „nur“ einen kräftigen Strafzettel.

Praktisch alle Gäste waren im Kostüm gekommen. Karin Rothacker hatte sich in eine Pharaoin verwandelt: „Ägypten ist ein Sehnsuchtsland.“ Christian Feifer hatte sich als Päpstin verkleidet: „Ein Statement. Das Kostüm ist aus der Männerabteilung.“ Die Teufelinnen, Bauchtänzerinnen und Tigerinnen waren nicht weit entfernt. Eine Mutter und ihr zwei Töchter hatten selbst gebastelte „Spiegeleier“-Kostüme gewählt. „Wir kommen jedes Jahr“, verrieten sie.

„Geimpft, geduscht und gläubig“

Christina Arnold hatte als „Protokollantin“ ihren großen Auftritt: „Apropos Corona. Ich bin safe, drei Mal geimpft, einmal geduscht, gläubig und gesund. Wirklich schön, euch wieder live zu sehn.“ Zum Ukraine-Krieg sagte sie: „Europa muss zusammenhalten, nur gemeinsam können wir Zukunft gestalten.“ An die Kirche ging eine deutliche und ernste Warnung: „Wenn es um unsere Kinder geht, müssen wir aufstehen mit aller Himmelsmacht.“ Zu den Planungen rund um das Viernheimer Rathaus: „Seit 20 Jahren wie wild geplant. Ich bin für Partymeile mit grüner Oase.“ Zur Gefahrenabwendung: „Ballspielen in der Fußgängerzone ist jetzt verboten… Herr, schick bitte Maß und Verstand!“

Es folgte eine neue Tanzgruppe in Pink und Schwarz voller Drive mit einem FraBuGa-Tanz zur Bundesgartenschau, sogar mit Radschlag und Spagat. Tänzerin Katja Danner hatte Geburtstag und bekam ein Ständchen: „Happy Birthday to you.“ Weiter ging es mit einem Viernheimer Damen-Quartett und einem Song, den Marion und Herbert Schmid bearbeitet hatten: „Loss doi Wäsch o!“ Der Spruch schallte den Etepetete-Damen am Strand, in der Sauna oder in der Disco entgegen. Doch ein Exhibitionist hätte besser tatsächlich auf den Rat gehört, bevor ein Hund zuschnappte…

Richtig zur (Viernheimer) Sache ging es mit der „Botanikologin“ Ursula Scheidel mit ihrer Blumenschau: Da ging es um Viernheimer Unkraut, Vandalismus oder geizige Sparblumen, wenn das Wasser im Hallenbad kühler ist als gewohnt: „Man muss sich schon e bissel mehr bewege. Trinkt einen heißen Tee, härtet euch ab im Baggersee.“ Die „Flora Pastoralis“ klagte ebenfalls über Sparzwänge: „Die paar Pfarrer hetzen von Altar zu Altar.“

Als „Aploane“ brachte Klaudia Forg in der Bütt den Saal zum Kochen. Wie grüßt man in Corona-Zeiten? Ohne körperlichen Kontakt, aber mit einem Kompliment. So grüßte sie die Nachbarin, mit der sie seit vielen Jahren sowieso keinen Kontakt hatte: „Du bist schön.“ Auch bei der nächsten Begegnung erfolgte das Kompliment – und mit der Abkühlung beim dritten Treffen: „Ach nee, doch net.“ Schallendes Gelächter im Publikum.

Apropos Nachbarinnen! Im Doppelpack punkteten Adelheid Bach und Sandra Usler mit Frechheit und Witz als nachbarliche Rednerinnen in der Bütt. Die eine: „Ich hab’ das Porzellan-Syndrom.“ Die andere: „Du hast net alle Tasse’ im Schrank.“ Viel Applaus und natürlich das dreifache Ahoi!

Ganz köstlich und irgendwie berührend war das moderne Märchen vom Froschkönig. Um die Prinzessin bewarben sich ein Affenkönig, aber auch die drei Könige: „Im Harem ist noch ein Bett frei.“ Die Prinzessin blieb standhaft: „Schafft euch fort. Ich bleib in Verne.“ Der Froschkönig schließlich wurde zum Prinz Charles geküsst! Klar doch! Überhaupt hatte es das englische Königshaus den Frauen angetan. Christina Blank plauderte als Zimmermädchen Mary im Königshaus Interna aus: „Prinz William ist jetzt in der Warteschleife: Hold the Line.“ Erneut gab es viel Applaus mit dem dreifachen Ahoi. Noch eine Büttenrede gefällig? Silke Vogel berichtete mit Chor vom Alltag in Corona-Zeiten: „Sowas machen doch Frauen mit links.“

Erlös an soziale Einrichtungen

Dazu gab es mitreißende Tanz-Shows wie von den verführerischen und geschmeidigen Cats zum Cat-Song. Die Revue wurde 1981 uraufgeführt und zählt zu den erfolgreichsten Musicals weltweit. Nun hatte der Song mit Tanz bei der Viernheimer Frauenfastnacht Premiere mit einer hippen Choreographie. Genauso konnte die Girlsband mit ihrem Modern Dance begeistern. Da tanzten die Frauen sogar auf den Tischen!

Zum Schluss stand nochmal Marion Schmid auf der Bühne und schoss mit „intimen“ Berichten über ihre Ehe mit „Günter ohne H“ den Beziehungs-Vogel ab. Ihre Diät: nur eine Tafel Schokolade an zwei Tagen. „Ich hab’ um 23.58 Uhr angefange’ und um 0.03 Uhr war ich fertig.“ Als sie vor Kurzem ihre Ehe mit Kamasutra und Ekstase beleben wollte, wurde sie rasch ernüchtert: „Keine Experimente. Einmal die Woch’.“ Sie zeigte ins Publikum: „Aber ich weiß genau, dass es euch genauso geht. Fertig.“ Ein riesiges Gelächter.

Zuguterletzt ging ein Dank an alle Mitwirkenden, unter anderem an „Manni Capello“, der am Keyboard den ganzen Abend für Stimmung gesorgt hatte. Die Moderatorinnen Scheidel und Usler sagten zu „ihren“ Besucherinnen: „Danke, dass ihr gekommen seid.“ Der Erlös des Events geht für einen guten Zweck an eine soziale Einrichtung.