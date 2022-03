Nächstes Spiel: Aufstiegsrunde

Viernheim. Mit einem beeindruckenden Sieg gegen die HG Saase haben sich die Handballerinnen des TSV Amicitia für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Nach dem deutlichen 28:14-Heimerfolg ziehen die Viernheimerinnen als Zweiter der Vorrundengruppe in die Meisterrunde ein.

Die Aufstiegsrunde mit Hin- und Rückspiel beginnt am kommenden Wochenende mit einem Auswärtsspiel, Gegner ist die SG Nussloch. Eine Woche später kommt es dann zum Rückspiel in Viernheim und zur Entscheidung zum Einzug in das Halbfinale der Meisterrunde. Vor dem letzten Vorrundenspiel war den Viernheimerinnen klar, dass sie bei einem Sieg gegen die HG Saase sicher qualifiziert sein würden, bei einem Unentschieden hätte man auf die Ergebnisse der Konkurrenz warten müssen.

Anfangs schweres Spiel

Nach einem so klaren Sieg sah es für die Viernheimerinnen auch erst einmal nicht aus. Nach einem ständigen Schlagabtausch in den ersten Spielminuten blieb der Spielstand zunächst ausgeglichen. Doch ab der elften Minute beim Stand von 5:5 schlichen sich kleine Fehler ins Viernheimer Handballspiel ein, zudem wurden überhastet die Abschlüsse gesucht. So gelang kein eigener Treffer, aber die Gästen konnten sich auf 5:9 absetzen.

Trainerin Steffi Dietrich nahm eine erste Auszeit und sortierte ihre Mannschaft neu. Durch die Umstellung der Defensive auf eine offensivere 5:1-Abwehr kam der TSV Amicitia tatsächlich wieder schnell auf Kurs. Die Viernheimerinnen verschafften sich mit einem unglaublichen 8:1-Lauf einen 13:10-Halbzeitvorsprung.

Auch zu Anfang der zweiten Hälfte dominierte der TSV Amicitia das Spiel. Die HG Saase fand nicht mehr die richtigen Lösungen, und Reinhard im Viernheimer Tor vereitelte ein ums andere Mal die Chancen der Gäste. Die Gastgeberinnen hielten das Tempospiel aus einer agilen und konsequenten Abwehr heraus weiter hoch und konnte das Resultat mühelos ausbauen. Nach dem 16:11 erhöhte der TSV Amicitia auf 22:11 und ihm war Sieg nicht mehr zu nehmen.

Beim 28:14-Sieg ist hervorzuheben, dass sich alle Feldspielerinnen des TSV Amicitia in die Torschützenliste eintragen konnten, was für die individuelle Qualität der Spielerinnen, aber auch für eine geschlossene Mannschaftsleistung der Viernheimer Handballerinnen spricht.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard; Eva-Marie Gössel 1, Meike Wegerle 1, Luisa Minich 2, Julia Fischer 7, Celine Marek 3/1, Vivienne König 3, Jacqueline Mader 2, Elisa Leusmann 3, Lea Schmitt 2, Sophia Niesel 4. su