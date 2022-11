Viernheim. „Die Hoffnung leuchtet“, lautet das Motto der diesjährigen Caritaswoche. Die Katholische Kirche Viernheim bietet von Montag, 7. November, bis Sonntag, 13. November, täglich Veranstaltungen an, bei denen Nächstenliebe und Hoffnung im Fokus stehen. Eingeladen sind nicht nur Caritas-Mitarbeiter und Gemeindemitglieder, sondern alle interessierten Viernheimer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Montag, 7. November, stellen die Mitarbeiter des Caritasverbands in Viernheim ihre Arbeit vor. Beginn ist um 15 Uhr im Pfarrheim an der Marienkirche. Um 19 Uhr geht es dort weiter mit einem Gesprächsabend zum Thema Hoffnung: „Hoffnung – Was und wer trägt mich? Wen und was (er-)trage ich?“ Die Weinheimer Psychoonkologin und Psychotherapeutin Tonja Deister nimmt in den Blick, wie Psychologie und Theologie etwas Verschiedenes meinen, wenn sie von Hoffnung sprechen.

Die Kirchengemeinden schenken jedes Jahr zu Weihnachten den Bewohnern des „Forums der Senioren“ eine Aufmerksamkeit. Dieses Jahr sollen Engel gebastelt werden – als Zeichen der Hoffnung und als Botschaft, immer einen Wegbegleiter an der Seite zu haben. Wer sie mitbasteln möchte, ist am Dienstag, 8. November, um 19 Uhr im Pfarrheim an der richtigen Stelle.

Am Mittwoch, 9. November, lädt die Kirche um 19 Uhr in die Michaelskirche zum „Red Wednesday“. Bundesweit werden öffentliche Gebäude rot beleuchtet, um auf die Situation von verfolgten Christen aufmerksam zu machen. Zu diesem „Licht der Hoffnung“ werden biblische Hoffnungstexte gelesen.

Über viele Helfer freut sich die Gemeindecaritas am Donnerstag, 10. November. Ab 14 Uhr werden im Pfarrheim an der Marienkirche die Briefe für die Caritas-Herbstsammlung kuvertiert. Am Gedenktag des Heiligen Martin, am Freitag, 11. November, wird im Pfarrgarten an der Michaelskirche um 18 Uhr ein Martinsfeuer für Erwachsene entzündet. In einer Andacht tauschen sich die Besucher über „Taten der Hoffnung“ aus. Anschließend werden mit Christoph Wunderle Hoffnungslieder gesungen.

„Hoffnungszeit“ ist der Nachmittag am Samstag, 12. November, überschrieben. Von 14 bis 17 Uhr werden Teilnehmer hoffnungsvolle Texte der Bibel kennenlernen, aus denen Kraft und Zuversicht für den Alltag geschöpft werden können. Gebete und Hoffnungslieder runden den Nachmittag ab. Die Caritas-Woche findet ihren Abschluss am Sonntag, 13. November, mit dem Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Apostelkirche. Danach gibt’s Würstchen und Kartoffelsalat. su