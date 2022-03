Es wird spannend in der Waldsporthalle: Am Samstag, 26. März, steigen in Viernheim die Rückspiele in der ersten Runde der Aufstiegsspiele. Sowohl die Herren (19.30 Uhr gegen SG Pforzheim/Eutingen 2) als auch die Damen (17.15 Uhr gegen SG Nußloch) haben beste Chancen, eine Runde weiterzukommen im Meisterschaftsrennen der Badenliga.

Die Herren gehen mit einem kleinen Polster in das

...