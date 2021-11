Nachwuchsteams gefordert

Viernheim. Bei den Fußballjunioren des TSV Amicitia ist kurz vor der Winterpause nochmals volles Programm angesagt. Zwei Spieltage der E-Junioren finden im Viernheimer Waldstadion statt. Die E2 hat ab 9 Uhr die SG Oftersheim 3, FC Germania Friedrichsfeld und MFC Phönix 1 zu Gast. Ab 10.30 Uhr hat es die E1 mit VfB Gartenstadt, MFC 08 Lindenhof und SSV Vogelstang zu tun.

Die E3-Junioren sind ab 10 Uhr in Plankstadt gegen Spvgg Wallstadt 3, VfR Mannheim 2 und TSG/Eintracht Plankstadt 2 am Ball. Die E4-Junioren spielen ab 9 Uhr in Lindenhof gegen die E3 des Gastgebers, gegen die Spvgg 06 Ketsch 3 und den SC Rot-Weiß Rheinau 2.

Nach den Jüngsten gehen die B-Junioren aufs Feld. Die B1 hat um 12.15 Uhr den SV Waldhof Mannheim zu Gast. Das wird keine einfache Aufgabe für die Viernheimer, denn die Blau-Schwarzen sind Tabellenführer der Verbandsliga. Die C2-Junioren empfangen um 14.30 Uhr den TSV Neckarau 3. Die D2-Junioren sind um 10 Uhr beim SSV Vogelstang gefordert.

Um 10.30 Uhr beginnt das Auswärtsspiel der C1-Junioren beim FV Fortuna Heddesheim. Das Spiel der D1 beim SC Blumenau wird um 13 Uhr angepfiffen. Nachdem ihre Partie vor Wochenfrist kurzfristig abgesetzt wurde, sind die A-Junioren erneut auswärts gefordert. Der FC Olympia Kirrlach will um 14.30 Uhr versuchen, den Verbandsliga-Spitzenreiter zu ärgern. Der TSV Amicitia liegt sieben Punkte vor dem Dritten, hat aber eben ein Spiel weniger ausgetragen. su

