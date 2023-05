Nachwuchsteam gewinnt souverän die Meisterschaft

Viernheim. Eine lange Saison fand für die U12-1 der BG Viernheim-Weinheim ihren krönenden Abschluss. In der Heidi-Mohr-Halle gelang im letzten Saisonspiel ein souveräner 93:62-Erfolg gegen die eigene zweite Mannschaft.

Nachdem das Team von Coach Randy Sinon in der ganzen Saison nur ein Spiel, gegen die TSG Wiesloch, verloren hatte, wollte man den Saisonabschluss erfolgreich gestalten. Anfangs tat man sich gegen die interne Konkurrenz schwer, kämpfte sich aber ins Spiel hinein. Insbesondere durch gute Arbeit unter dem Korb wurden viele Rebounds gesichert und etliche zweite Chancen erarbeitet. Zwar gab es im Spielverlauf immer Phasen, in denen die Vereinskameraden der zweiten Mannschaft unterschätzt wurden, aber am Ende sprang ein verdienter Sieg heraus, der Spieler, Trainer und Eltern über die gewonnene Meisterschaft lauthals jubeln ließ. Der Spielverlauf war gewissermaßen ein Spiegel der abgelaufenen Saison, in die man etwas holprig startete, sich dann immer weiter steigerte und am Ende die Gegner klar beherrschen konnte.

BG Viernheim-Weinheim: Tasnim Jaadan, César Sinon, Simon Godau, Niklas Itner, Philipp Kan, Stuart Belchev, Oliver König, Bennet Müller-Berghof, Wilson Bassler, Arif Ötun, Nathnal Krönung, Tim Bruckmaier, Noah Gatzemeier, Semih Pala und Damian Sielski. su