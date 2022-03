Nachwuchskicker zeigen sich treffsicher

Viernheim. Die jungen Fußballer des Jahrgangs 2015 mussten lange auf ihren ersten Einsatz im Trikot des TSV Amicitia warten. Coronabedingt gab es für die Bambini in den vergangenen Monaten keine Spieltage oder Turniere, bei denen sie ihr Können aus den vielen Trainingseinheiten zeigen konnten.

Jetzt waren die kleinen Kicker aber beim Turnier der TSG Weinheim am Start. Mit einem richtigen Fußballerdress mit Vereinstrikot, Hose und Stutzen liefen die Blau-Grünen stolz auf das Spielfeld. Zusammen mit den Teams der TSG Weinheim, SV Schwetzingen, Rot-Weiß Rheinau und Olympia Lorsch wurden die vier Viernheimer Mannschaften in zwei Gruppen aufgeteilt. Trainer Sascha Pachner hatte an der Seitenlinie mächtig zu tun, denn für die vier Teams standen so viele Begegnungen auf dem Spielplan.

Am Ende freuten sich die Bambini des TSV Amicitia über elf Siege und drei Unentschieden und hatten auch bei den Toren genau mitgezählt, obwohl die Ergebnisse in dieser Altersklasse noch nicht im Vordergrund stehen: 106-Mal jubelten die jungen Viernheimer und ärgerten sich nur ein bisschen über 28 Gegentore. su

