Nachwuchskicker im Einsatz

Viernheim. Der Nachwuchs der TSV-Amicitia-Fußballer ist an diesem Wochenende fast komplett im Einsatz. Dabei kann man die jüngsten Kicker bei Spieltagen im Waldstadion anfeuern.

Den Auftakt machen am Samstag, 1. April, die E-Junioren. Auf dem Kunstrasen spielen ab 9 Uhr die E2-Junioren des TSV Amicitia gegen ihre Gäste. Zeitgleich treffen die F4-Junioren auf dem Hauptrasen auf andere Jugendteams. Um 10.30 Uhr startet die nächste Runde bei den E-Junioren, die Viernheimer E4 ist Ausrichter des Spieltags. Die anderen Mannschaften sind auswärts am Ball. Die F5-Junioren spielen ab 9 Uhr bei der SG Hemsbach, die F3 ist bei Spvgg 07 Mannheim am Ball. Um 10.30 Uhr startet der Spieltag der F2-Junioren beim SC Pfingstberg-Hochstätt, die F1-Junioren sind beim SC 08 Reilingen im Einsatz. Die E3-Junioren fahren zum SC Käfertal (9 Uhr). Mit Ligaspielen geht es um 13.30 Uhr im Waldstadion weiter. Die D4-Junioren haben die TSG 1862/09 Weinheim 4 zu Gast, um 15 Uhr kommt der SC Olympia Neulußheim zu den D5-Junioren. Die älteren Jahrgänge stehen vor Auswärtsaufgaben. Um 13.15 Uhr sind die C-Junioren bei der JSG Mauer/Lobbach/Meckesheim-Mönchzell gefordert. Die B2-Junioren sind um 15 Uhr bei TSG 1862/09 Weinheim 2 zu Gast. Um 15.15 Uhr wird die Partie der C2-Junioren beim FV Leutershausen angepfiffen.

Die B-Junioren haben ein entscheidendes Spiel im Kampf um den Klassenerhalt vor sich. Um 17 Uhr geht es zur SpVgg Neckarelz, dem direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Am Sonntag, 2. April, fahren die D-Junioren zum VfL Kurpfalz Neckarau (10.30 Uhr). Bei den A-Junioren steht der Abstieg aus der Oberliga eigentlich bereits fest. Erst zwei Punkte haben die ältesten Jugendfußballer in der Saison geholt. Mit dem SGV Freiberg wartet am Sonntag wieder ein Gegner aus der Gruppe der Tabellenspitze. Die Gastgeber sind Zweiter, so dass es wieder eine schwierige Aufgabe für die Viernheimer Junioren wird. Spielbeginn in Freiberg ist um 14 Uhr. su