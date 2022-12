Nachwuchs trumpft auf

Viernheim. Beim 25. Schneemannturnier in Schwetzingen, das nach der langen Corona-Pause wieder ausgerichtet werden konnte, durfte sich jeder der acht gestarteten Judoka des 1. Viernheimer Judoclubs über einen Platz auf dem Siegertreppchen freuen.

In der Altersklasse U11 waren Nina Lalli, Julia Gryczka und David Itriaschwili vertreten. Nina Lalli dominierte in der Gewichtsklasse um die 32,8 Kilogramm ihre Auftaktgegnerin und ging nach zwei Ippons durch die Techniken O-goshi und Seoi-otoshi mit 20 Punkten als Siegerin von der Matte. In den beiden nächsten Kämpfen setzte es aber Niederlagen. Am Ende stand Platz drei zu Buche.

Julia Gryczka musste sich als Debütantin in der Klasse um die 28,9 Kilo gegen eine erfahrene Gegnerin durch zwei schnelle Ippons geschlagen geben. Auch die beiden nächsten Kämpfe gingen verloren. Dennoch durfte sie die Viernheimerin über den geteilten dritten Platz freuen. David Itriaschwili (um die 26,2 Kilo) startete mit einem Sieg in das Turnier. Ein schön ausgeführter Uki-goshi brachte fünf Punkte ein. Danach sorgte ein souveräner Auftritt für einen Sieg mit 20 Punkten. Am Ende reichte es aber nur zu Platz zwei, weil der abschließende Vergleich durch einen Haltegriff des Gegners verloren ging.

Fünf Viernheimer waren in den Altersklassen U13 und U15 am Start. Wassim Bouarfetine debütierte in der U13 bis 46 Kilo in einer Gruppe mit sieben Teilnehmern. Im ersten Kampf musste er wegen einer Verletzung aufgeben. Nach einer weiteren Niederlage konnte der Kampf um Platz drei durch die Technik Seoi-otoshi erfolgreich gestaltet werden. Pauline Fiegler feierte in der U15 bis 48 Kilo ebenfalls ein Debüt, musst in ihrem einzigen Kampf allerdings eine Niederlage quittieren. In einem Freundschaftskampf konnte die Viernheimerin dann weitere Erfahrungen sammeln.

Nach drei Jahren Pause kehrte Marco Lalli auf die Wettkampfmatte zurück. In der U15 bis 55 Kilo ging der erste Kampf durch Ippon verloren. Danach folgte ein Sieg durch einen sauber ausgeführten Seoi-otoshi mit Ippon, was Platz drei bedeutete.

Auch Anton Hülse sammelte in der U15 bis 50 Kilo erste Erfahrungen. Eine Verletzung brachte ihn beim Start aber aus dem Konzept, und auch der zweite und dritte Kampf ging verloren.

In der Klasse bis 60 Kilo (U15) hatte Niklas Hülse nur zwei Kontrahenten. Am Ende blieb der Viernheimer ohne Sieg, konnte allerdings jede Menge Wettkampferfahrung sammeln. JR