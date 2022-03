Auch die jüngeren Jahrgänge der TSV-Amicitia-Nachwuchsfußballer steigen wieder in den Spielbetrieb ein. Die E1- und E2-Junioren sind am Samstag, 26. März, ab 10 Uhr beim VfL Kurpfalz Neckarau gefordert. Die E3-Junioren spielen bei Türkspor Mannheim. In Rheinau tritt ab 10.30 Uhr die E4 an. An der Lorscher Straße legen um 10 Uhr die D2-Junioren los, Gegner ist der SC Blumenau.

