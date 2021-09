Nachwuchs sichert sich drei Titel

Viernheim. Nachdem die Kreisjugendmeisterschaften im Tennis im vergangenen Jahr Corona-bedingt ausgefallen waren, konnten sie in diesem Jahr stattfinden. Auf den Tennisanlagen des TC Bürstadt (Junioren) und des TC Hüttenfeld (Juniorinnen) wurden über drei Tage alle Konkurrenzen von der U8 bis zur U18 ausgespielt. Der Tennisclub Viernheim war dabei sehr erfolgreich und konnte am Ende drei Kreismeistertitel feiern.

Bei den jüngsten Teilnehmern unter acht Jahren nahmen vier Viernheimer Kinder teil. Stella Hörler, Mira Ahmet und Constantin Wagner zeigten bei diesem Turnier großen Einsatz. Tobias Bernshausen schaffte es sogar in die Endrunde, wo er einen hervorragenden dritten Platz holte. Bei den U10-Juniorinnen gab es drei Teilnehmerinnen, die sich großartige Matches lieferten. Lia Träger sicherte sich nach den zwei Partien den ersten Platz und wurde damit Kreisjugendmeisterin.

Im Finale knapp unterlegen

© Tennisclub Viernheim

Acht Viernheimer Nachwuchsspielerinnen gingen bei den U14-Juniorinnen aufs Feld. Hanna Embach gewann ihre zwei Vorrundenspiele souverän und hatte im Finale mit Emma Rapp vom TCO Lorsch eine extrem starke Gegnerin. Nach hartem Kampf musste sich Embach geschlagen geben und erreichte den zweiten Platz.

Vier Viernheimer traten bei den Junioren in der Altersklasse U10 an. Luca Winkler hatte etwas Lospech und musste gleich gegen den späteren Sieger in dieser Konkurrenz antreten. Jedoch setzte er sich als Sieger in der Nebenrunde durch. Vincent Wagner lieferte sich mit seinem Gegner aus Lampertheim einen großen Kampf und musste sich im entscheidenden Tiebreak knapp mit 7:10 geschlagen geben. Henri Bauer und Alessio Indorato gewannen ihre Erstrundenmatches souverän und trafen dann im Halbfinale aufeinander, das Henri für sich entscheiden konnte. Im Finale zeigte Bauer sein bestes Tennis, große Einsatzbereitschaft und tolle Schläge, konnte sich gegen den ein Jahr älteren Hannes Dürr aber nicht durchsetzen. Zu diesem zweiten Platz kam noch der dritte Rang von Alessio Indorato.

Bei den U12-Junioren mussten sich Olivier Kijanka und Tayfun Karagöz in ihren Erstrundenmatches geschlagen geben. In der Nebenrunde spielten beide gegeneinander, dabei konnte sich Olivier Kijanka durchsetzen.

Bei den U14-Junioren gab es einen nie gefährdeten Kreismeistertitel für Maximilian Wagner. Er setzte sich in seinen drei Spielen aufgrund seiner Technik souverän durch.

In der Konkurrenz der U16 waren zwei Viernheimer Junioren am Start. Paul Adler trat gegen den späteren Finalisten an und musste sich direkt geschlagen geben. Der an Punkt eins gesetzte Danilo Hrvac dagegen wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Während er im Halbfinal noch einen Match-Tiebreak brauchte, um als Sieger vom Platz zu gehen, gewann er das Finale deutlich und wurde zum wiederholten Mal Kreisjugendmeister. su