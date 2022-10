Nachwuchs im Fokus

Viernheim. Weil die Herren 1 und die Damen-Mannschaft spielfrei sind, richtet sich der Blick der Viernheimer Handballer an diesem Wochenende vor allem auf den Nachwuchs. Am Sonntag, 16. Oktober, steht ein Heimspieltag in der Waldsporthalle an.

Fünf Nachwuchsteams des TSV Amicitia sind am Sonntag am Ball. Los geht es um 11 Uhr mit der männlichen E-Jugend gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen. Die weibliche C-Jugend hat um 12.30 Uhr die JSG Ilvesheim/Ladenburg zu Gast. Um 14 Uhr folgt die Partie der männlichen D-Jugend gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen. Gegner der C-Jugend um 15.15 Uhr ist KuSG Leimen. Das älteste Jugendteam, die A-Jugend, beginnt um 16.45 Uhr gegen die TSG Plankstadt.

Zum Abschluss des langen Handballtags wollen die Herren 2 die nächsten Punkte holen. Gegner um 18.30 Uhr ist der TSV Wieblingen. Die Mannschaft von Ralf Schaal hat mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen, will aber dennoch eine schlagkräftige Truppe im Heimspiel aufs Feld schicken. Eigentlich auch ein Heimspiel, aber in der Mannheimer Halle, hat die männliche B-Jugend in der Spielgemeinschaft mit dem SV Waldhof. Am Samstag, 15. Oktober, um 18 Uhr kommt die ASG Bammental/Neckargemünd/Schwarzbachtal nach Mannheim. su