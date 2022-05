Nachwuchs im Einsatz

Viernheim. Alle Nachwuchsmannschaften der TSV-Amicitia-Fußballer sind an diesem Wochenende im Spielbetrieb. Im heimischen Waldstadion stehen zwei Partien an. Um 13.45 Uhr gehen die C1-Junioren aufs Feld, Gegner ist die JSG Steinsberg. Anschließend um 15.30 Uhr tragen die B1-Junioren ihre nächste Partie aus, zu Gast ist der Tabellendritte 1.CfR Pforzheim.

Die vier E-Junioren-Mannschaften sind wieder auf fremden Plätzen unterwegs. Bei den Spieltagen, jeweils ab 9 Uhr, messen sie sich mit anderen Juniorenteams. Die E4-Junioren haben es beim VfR-Mannheim mit der Spvgg 06 Ketsch 2, MFC 08 Lindenhof 3 und VfR Mannheim 3 zu tun. Die Gegner der E3-Junioren heißen FV 03 Ladenburg, SV Altlußheim 2, und FV Fortuna Heddesheim 2; gespielt wird in Ladenburg. Die E2 trifft in Rippenweier auf den SC Blumenau, FV Leutershausen und SV Rippenweier. In Plankstadt müssen die E1-Junioren gegen die Gastgeber der TSG/Eintracht, Spvgg 06 Ketsch und MFC Phönix 1 ran.

Um 14.30 Uhr laufen die C2-Junioren bei der TSG 91/09 Lützelsachsen 3 auf. Die D1-Junioren haben ihr Spiel um 15 Uhr bei der Spvgg Wallstadt 4.

Zwei weitere Auswärtsspiele stehen am Sonntag an. Die D2-Junioren treten um 11 Uhr beim VfL Hockenheim an. Und auch die A-Junioren haben eine ungewöhnliche Anstoßzeit. Der Meister der Verbandsliga ist um 11 Uhr beim FC Zuzenhausen zu Gast. su