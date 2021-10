Nachwuchs gefordert

Viernheim. Nahezu alle Teams der TSV-Amicitia-Fußballjunioren sind in den nächsten Tagen im Einsatz. Im Waldstadion messen sich die Jüngsten beim E-Junioren-Spieltag. Ab 9 Uhr trifft die E2 des TSV Amicitia auf den SV Rippenweier, TSG Rheinau, TSV Neckarau 1 und TSV 47 Mannheim-Schönau. Die E1-Junioren sind ab 10.15 Uhr beim VfL Kurpfalz Neckarau im Einsatz und spielen gegen TSG 91/09 Lützelsachsen, TSG/Eintracht Plankstadt, VfL Kurpfalz Neckarau und VfB Gartenstadt.

Zeitgleich hat es die E3 auf dem Platz des VfR Mannheim mit TSV Neckarau 2, VfB Gartenstadt 2 und VfR Mannheim 2 zu tun. Die TSG Weinheim ist Gastgeber für den Spieltag der E4 mit dem SV Rohrhof 4, TSV 47 Mannheim-Schönau 2, TSV Neckarau 3 und den Weinheimer Junioren. Um 13 Uhr geht es im Waldstadion weiter mit der Begegnung der B-Junioren, die den SVK 1884/98 Beiertheim zum Verbandsliga-Duell erwarten.

Um 15 Uhr folgt die Partie der C1-Junioren gegen den ASC Neuenheim. An der Lorscher Straße haben es die D2-Junioren um 13.45 Uhr mit der Spvgg 03 Ilvesheim 2 zu tun. Auswärts gefordert sind die C2-Junioren (15 Uhr beim VfR Mannheim 2).

Drei weitere Teams des TSV Amicitia spielen noch unter der Woche. Am Montagabend um 19.45 Uhr tritt die A-Jugend bei TuS Mingolsheim an. Am Dienstag fährt die C1 zum Kreispokalspiel zum SC Blumenau. Die D1-Junioren haben am Mittwoch um 18 Uhr ein Spiel beim SC 1910 Käfertal 2. su

