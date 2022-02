Nachwuchs ermittelt Clubmeister

Viernheim. Unter Berücksichtigung der aktuellen Covid-Vorgaben konnten beim Tennis-Club (TC) Viernheim die Clubmeisterschaften der Kinder und Jugendlichen ausgetragen werden.

In der ersten Runde zeigten die Spielerinnen und Spieler der Altersklassen U12, U15 und U18 ihr Können. Bei den U12-Juniorinnen siegte Viktoria Bauer, die ihre Einzel gegen die zweitplatzierte Martha Bonkowski und die drittplatzierte Pauline Stammnitz gewann. Bei den U12-Junioren setzte sich Vincent Schlosser durch. Den zweiten Platz erreichte Henri Bauer, Dritter wurde Leon Kotlarsky.

Die zwölf Jugendlichen der Altersklasse U15 und U18 spielten keinen Clubmeister aus, sondern trafen in unterschiedlichen Konstellationen für jeweils einen Satz aufeinander. Während die einen Matchpraxis übten, trainierte der neue Vereinstrainer Marco Gumbinger mit dem Rest „HIT on court“ (High Intensity Training). Hier wurde der Fokus auf Stabilität, Beinarbeit und Kondition mit hoher Intensität gelegt.

Der zweite Tag der Clubmeisterschaften begann mit den Spielerinnen und Spielern der Altersklasse U8. Bei den Konkurrenzen im Kleinfeld wurde bei den Mädchen und bei den Jungs im Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt. Clubmeisterin der U8 wurde Mira Ahmet, den zweiten Platz errang Emilia Winkler. Florentine Gerber wurde Dritte und Lena Gieding belegte Rang vier. Bei den Jungen wurde Henri Lux Clubmeister, gefolgt von Jona Rhein und Henry Fifka.

Auch in der Konkurrenz der Altersklasse U9 wurde in diesem Modus gespielt. In einem verkleinerten Spielfeld mit druckreduzierten Bällen gab es spannende Matches. Auch hier errang Mira Ahmet den ersten Platz, Vize-Clubmeisterin wurde Nisha Winter. Luisa Reiß erreichte den dritten Rang vor der Viertplatzierten Emilia Winkler. Clubmeister der U9 wurde Niklas Rolli vor Tobias Bernshausen und Levi Celik.

Bei den Jugendlichen der U10 konnte aufgrund von einigen krankheitsbedingten Ausfällen nur ein Spiel ausgetragen werden. Henri Bauer setzte sich in einem großen Kampf gegen seinen Freund Theo Marysko in zwei Sätzen durch und wurde neuer Clubmeister.

„Die Kinder und Jugendlichen zeigten sehr viel Engagement und Freude bei ihren Matches“, war Jugendwartin Barbara Bauer-Embach mit dem Ausgang der Clubmeisterschaften zufrieden, hätte sich jedoch noch mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewünscht. su