Nachwuchs erhält großzügige Unterstützung

Viernheim. Die Jugendabteilung der Sportgemeinschaft (SG) Viernheim kann sich auch während der Corona-Pandemie auf seine Sponsoren verlassen. Jugendleiter Francesco Ferraraccio findet immer wieder Unterstützung bei Privatpersonen und Unternehmen in Viernheim und darüber hinaus, die mit einer Sach- oder Geldspende einen reibungslosen Trainings- und Spielbetrieb ermöglichen. In der vergangenen Woche konnte er eine Spende in Höhe von 600 Euro der R+V-Generalagentur Jens Schmitt entgegennehmen.

„Wir haben gerade einen großen Zulauf bei den ganz jungen Jahrgängen der E- und F-Jugend. Das ist natürlich erfreulich. Damit ist aber auch ein höherer Aufwand verbunden, gerade was das Personal betrifft. Wir suchen derzeit händeringend nach ehrenamtlichen Helfern, die das Training und die Betreuung der Mannschaft übernehmen. Die Teilnahme an Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen trägt der Verein“, schildert Ferraraccio die Lage.

Mit der R+V-Generalagentur Jens Schmitt konnte Ferraraccio einen neuen Unterstützer für die Jugendabteilung der Orangenen gewinnen. Bei den 600 Euro soll es aber nicht bleiben. Ein Beitrag für die Anschaffung von Trainingsanzügen ist in der Planung. „Als Familienvater sind mir Kinder besonders wichtig, deshalb unterstütze ich ausschließlich Angebote in diesem Bereich“, so Schmitt, dessen Generalagentur in der Dossenheimer Straße beheimatet ist. JR