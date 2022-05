Nachwuchs erfolgreich

Viernheim. Nachdem sich Mariam Sheni vom TV Viernheim für die Baden-Württembergische Tischtennis-Rangliste in der Klasse Mädchen 11 qualifiziert hatte, startete sie selbstbewusst in die aus vier Fünfergruppen bestehende Vorrunde. Mit drei Siegen und einer Niederlage erreichte sie die Zwischenrunde der besten Acht. Hier konnte sie sich gegen die drei erfahreneren Spielerinnen in ihrer Gruppe allerdings nicht behaupten. In der Endrunde erreichte sie gegen die ebenfalls viertplatzierte Laura Voges aus Grafenau mit 3:1 den siebten Platz.

Mit Hamza Alhaj Arhayem nahm sie auch am vom TTV Weinheim West organisierten Zwei-Burgen-Turnier teil. Sie starteten in der Kategorie Mädchen und Jungen 11 im Einzel und Doppel. Sheni hatte es im Einzel nur mit sechs Gegnerinnen zu tun, wohingegen sich Hamza in einer Gruppe von 24 Jungen behaupten musste. Mariam erreichte ungeschlagen das Halbfinale und gewann dieses gegen Lena Stahl (Käfertal/Vogelstang) mit 3:1. Im Finale musste sie sich aber der Weinheimerin Franca Reichardt geschlagen geben.

Arhayem kam in einer Dreiergruppe mit einem Sieg und einer Niederlage gegen den späteren Sieger des Turniers, Bence Szabo (Grünwettersbach), auf den zweiten Platz. Er unterlag in der K.-o.-Runde Vincent Schlosser vom TTV Weinheim West. In der Doppelkonkurrenz war Hamza Alhaj Arhayem mit Ben Mang vom TSV Amicitia im ersten Spiel erfolgreich. Im Achtelfinale war gegen Krämer (Münchweiler)/ Zabo (Grür) allerdings Endstation. Bei den Mädchen durften sich Mariam Sheni und Lena Stahl mit einem Sieg und einer Niederlage über den zweiten Platz freuen. red

