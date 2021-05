Nachtsperre fällt wohl weg

Viernheim. Wenn auch am Dienstag und Mittwoch der Inzidenzwert im Kreis weiter unter 100 liegt, fällt die Notbremse des Bundes ab Freitag um Mitternacht weg. Dann gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung auch keine nächtliche Ausgangssperre mehr, es können sich zwei Hausstände treffen und die Außengastronomie kann mit tagesaktuellem Tests wieder öffnen.

Wenn der Inzidenzwert weitere 14 Tage unter 100 bleibt, also frühestens am 3. Juni, gibt es weitere Öffnungsschritte wie die Erlaubnis von Mannschaftssport, Präsenzunterricht für alle, die tatsächliche Öffnung des Einzelhandels, die Öffnung der Innengastronomie und vieles mehr. Bürgermeister Matthias Baaß mahnt deswegen, Abstands- und Hygieneregeln weiter einzuhalten und vor allem Risikokontakte in Innenräumen zu vermeiden: „Das Testen muss unbedingt weitergehen, auf diesem Weg haben wir in Viernheim bereits nachweisbar Infektionen in einem sehr frühen Stadium entdeckt und damit die weitere Ausbreitung früh unterbunden.“ bjz

Info: Weitere Infos unter www.viernheim.de/wasgiltinviernheim