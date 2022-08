Als kurz nach Beginn des Einmarschs der Russen in die Ukraine viele Familien mit Kindern auch nach Viernheim geflüchtet sind, war der Rotary-Club einer der ersten, der Hilfe leistete. Zum Spielenachmittag, an dem auch der Verein Förderband beteiligt war, kamen 80 Kinder in Begleitung Erwachsener ins Bowling-Center, um ein paar unbeschwerte Stunden zu genießen.

Am Samstag, 20. August,

...