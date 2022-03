Nachholspiel am Bodensee

Viernheim. Mit einem Nachholspiel wird in der Oberliga Baden-Württemberg die Hinrunde beendet. Die Fußballerinnen des TSV Amicitia fahren dazu in den Bodenseekreis. Beim TSV Tettnang kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die im Mittelfeld der Tabelle platziert sind. Spielbeginn ist am Sonntag, 6. März, um 11 Uhr. Wenn sich die Viernheimerinnen gegen den Tabellennachbarn durchsetzen, erreichen sie ihr hoch gestecktes Ziel von 20 Punkten in der Hinrunde und vergrößern den Abstand zur abstiegsbedrohten Zone.

„Tettnang ist eine ziemliche Überraschungstüte“, sagt Viernheims Trainer Patrick Kloskalla über den Gegner, „sie punkten gegen vorne platzierte Teams, um dann am folgenden Wochenende gegen Teams vom Tabellenende etwas liegen zu lassen.“ Neben sechs Niederlagen kam der TSV zu einem Unentschieden und fünf Siegen. Die Bilanz spricht also eigentlich eher für die auswärtsstärkeren Viernheimerinnen. Aber der TSV Amicitia leidet momentan unter einem großen Personalmangel, der sich auch auf die Spielweise auswirkt. Vor allem in der Offensive klemmt es im Moment. In Tettnang muss Viernheim mit einem stark dezimierten Team antreten – acht Spielerinnen des Kaders fallen aus. Den verbleibenden neun Feldspielerinnen springen vier Akteurinnen aus der zweiten Mannschaft bei, die in der Oberliga aushelfen.

Am Samstag, 14 Uhr, empfangen die B-Juniorinnen zum Start der Rückrunde den FC Ellwangen im Stadion an der Lorscher Straße. su

