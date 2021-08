„Nachholbedarf beim Katastrophenschutz“

Viernheim. „Deutschland war seit Jahrzehnten nicht so sicher wie jetzt“, sagt Günter Krings mit Blick auf die Kriminalstatistiken. Sinkende Straftatenzahlen und eine steigende Aufklärungsquote sind für den Parlamentarischen Staatssekretär der Beweis für ein gutes Zusammenspiel von Bund und Ländern in der Innenpolitik.

Der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Dr. Michael Meister (CDU) hat seinen Kollegen aus dem Bundesministerium des Inneren nach Viernheim eingeladen, um über innere Sicherheit zu sprechen. Sichtbares Beispiel: Vor dem Bürgerhaus, wo die Infoveranstaltung stattfindet, sorgen Polizeibeamte für die Sicherheit des Bundespolitikers.

„Innere Sicherheit ist aus meiner Sicht eine zentrale Frage, wenn die Bevölkerung Vertrauen in den Staat haben soll“, sagt Meister, der sich als Kandidat der Bergsträßer CDU erneut um ein Bundestagsmandat bewirbt. Für diese Aufgaben brauche man nicht nur das Personal und die entsprechende Ausstattung, sondern auch die notwendigen Rechtsgrundlagen. „Da standen uns manche Koalitionspartner schon mal im Weg“, stellt Meister fest.

Sein Staatssekretärkollege fügt hinzu: „Innenpolitik ist vielleicht das Thema, in dem sich die Parteien am meisten unterscheiden.“ Günter Krings nennt Beispiele für sicherheitsrelevante Themen, betont unter anderem die Unterstützung für die Nachrichtendienste: „Ohne sie hätten wir kein Frühwarnsystem, um unsere Demokratie zu schützen.“ Aber Mitarbeiter müssten ebenso wie die technische Ausstattung auf der Höhe der Zeit sein. Auch Asylpolitik müsse weiterhin europaweit funktionieren, „sonst ist das das Ende des Schengen-Abkommens“. Für Europa sei das nur mit einer CDU-geführten deutschen Bundesregierung möglich.

Nachholbedarf herrscht laut Krings beim Katastrophenschutz. Zur Warnung der Anwohner könne man Signale über Cell-Broadcasting senden, aber auch klassisch die Sirenen wieder in Betrieb nehmen. Und vor allem müssten Informationen zwischen Bund und Ländern schneller und zuverlässig ausgetauscht werden. Sorgen machen dem Parlamentarischen Staatssekretär der Anstieg der Straftaten im Bereich der Angriffe gegen Rettungskräfte und die Sexualstraftaten vor allem gegen Kinder. „Wir müssen die Bestrafung verschärfen, auch junge Erwachsene nach Erwachsenenstrafrecht verurteilen“, fordert Krings. Auch über Maßnahmen wie die elektronische Fußfessel oder einen lebenslangen Eintrag der Strafe im Bundeszentralregister müsse nachgedacht werden. „In den meisten Punkten macht es einen Unterschied, ob die Union regiert oder eine andere Partei“, wirbt Günter Krings bei den Bergsträßer Parteifreunden, für die CDU um Stimmen bei der Bundestagswahl zu kämpfen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jörg Scheidel gibt einen Einblick in die Situation von Viernheim. „Wer an der Sicherheit spart, spart an der falschen Stelle“, meint er mit Blick auf die Investitionen bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Viernheimer Bürger wünschten sich eine noch höhere Präsenz der Polizei im Ort, vor allem, da sich Delikte häuften. Beispielhaft nennt Scheidel den Fahrraddiebstahl, illegale Müllablagerungen und die gesprengten Geldautomaten.

Landtagsabgeordneter Alexander Bauer weist in seiner Rede darauf hin, dass Hessen kontinuierlich in Sicherheit investiere, die Mittel für Ausstattung und Präventionsangebote erhöhe und das Personal um rund 1500 auf mehr als 15 000 Beamte aufgestockt habe. su