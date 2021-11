Nachhaltig diskutiert

Viernheim. Die Stadt Mannheim hatte mit der Metropolregion Rhein-Neckar, vertreten durch den Verband Region Rhein-Neckar, zu einer internationalen Partnerschaftskonferenz geladen. Neben Viernheim waren Mannheim, Haßloch, Heidelberg, Ladenburg, Landau, Ludwigshafen, Neustadt und Speyer mit ihren Partnern aus dem Globalen Süden an der Konferenz beteiligt. Insgesamt waren 18 Städte aus acht Ländern verteilt auf vier Kontinenten drei Tage per Videokonferenz verbunden. Sie tauschten sich über Nachhaltigkeitsziele und partnerschaftliche Zusammenarbeit aus und verabschiedeten die „Municipalities for the 2030 Agenda“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadt Viernheim war mit ihrer Partnerstadt Silly in Burkina Faso sowie dem Verein Focus vertreten und konnte dabei die hervorragende Arbeit in den über 25 zurückliegenden Jahren vorstellen. Focus hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Partnerschaft mit Silly aktiv voranzutreiben, und konnte während der Konferenz auf die eigenen Projekte und Herausforderungen eingehen.

Berufsausbildung gefördert

Die Konferenz umfasste Programmbestandteile, die im Plenum stattfanden sowie parallele Workshops zu den Themen „Bildung“, „Wasser“ und „Klima, Energie und grüne Transformation“, für die sich die Teilnehmenden zeitweise in drei Gruppen aufteilten. Im Rahmen dieser Workshops stellte der Verein Focus eine Best-Practice-Präsentation zum Thema Berufsausbildung vor. „Die vorbildliche Arbeit des Vereins bei der Konzeption und dem Bau eines Berufsausbildungszentrum stieß auf reges Interesse, große Anerkennung und detaillierte Nachfragen bei den anderen Konferenzteilnehmenden“, so Bürgermeister Matthias Baaß, der zeitweise an der Konferenz teilnahm.

Diese endete mit der gemeinsamen und zeitgleichen Unterzeichnung der Erklärung „Gemeinsam stark – Modellregion für globale Nachhaltigkeit“. Sie dient als Basis für die Fortsetzung des gemeinsamen Engagements der Konferenzpartner. Von Viernheimer Seite wurde diese von Bürgermeister Matthias Baaß unterzeichnet. Er dankte dem Verein Focus für sein großes Engagement und stellte die wichtige Rolle des Vereins bei der Städtepartnerschaft heraus. „Ich hoffe, dass von diesen drei Tagen wichtige Impulse, neue Ideen und Erkenntnisse mitgenommen werden“, so Baaß.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für Viernheim nahmen die Vorstandsmitglieder des Vereins Focus Alfred Schmidt, Susanne Grüb-Klotz, Judith Lipp, Gerrit Lohmann, Bernhard Finkbeiner, Klaus Hofmann und Manfred Weidner sowie vonseiten der Stadtverwaltung Bürgermeister Matthias Baaß, Kultur- und Sportamtsleiter Stephan Schneider sowie die neue städtische Mitarbeiterin für Städtepartnerschaften, Katja Markmann-Schmitz, teil. Aus der Viernheimer Partnerstadt Silly waren Bürgermeister Tebi Benao, Erster Stadtrat Kamou Konate, Schulinspektor Julcarnine Napon und Sienou Fatimata vom Partnerschaftskomittee dabei. red