Nach Unfall geflüchtet

Viernheim. Ein weißer Fiat ist am Dienstag zwischen 6.30 Uhr und 21.30 Uhr in der Lorscher Straße in Höhe der Postfiliale beschädigt worden, teilt die Polizei mit. Der Verursacher hat sich nach dem Unfall unerlaubt entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Am Fiat war die Nachricht eines Zeugen oder einer Zeugin hinterlassen worden, in der auch das angebliche Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges notiert war. Leider wurden keine Angaben zum Zeugen oder zur Zeugin hinterlassen. Die Polizei bittet deshalb den Verfasser der Nachricht, sich unter der Telefonnummer 06206/9 44 00 zu melden. pol/mek