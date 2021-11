Nach Leutershausen gepilgert

Viernheim. Der Wallfahrtsweg nach Leutershausen ist für viele Viernheimer nicht neu. In der Vergangenheit haben sich schon einige Gruppen mit religiösem Hintergrund auf den Weg zur Schwarzen Madonna gemacht. Jetzt pilgerten auch Mitglieder des Walldürn-Wallfahrtsvereins nach Leutershausen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weil die Wallfahrt nach Walldürn in diesem Jahr erneut wegen der Pandemie ausfallen musste, hatte der Vorstand diese Alternative gemacht. Fast 25 Personen machten sich gemeinsam singend und betend auf den Weg. Über die Neuzenlache, durch die Heddesheimer Gemarkung bis schließlich an die Bergstraße legten die Pilger die Strecke zurück. Unterwegs war Gelegenheit, die Natur auf sich wirken zu lassen und sich nach langer Zeit, in der man sich nicht gesehen hatte, auszutauschen. Die inhaltlichen Themen „Bewahrung der Schöpfung“, „Erntedank“, „Heiliger Franziskus“ hatten Klaus Mandel, Birgit Schneider und Lotte Gutperle-Minich, die für die Gesamtorganisation verantwortlich war, in den Mittelpunkt der kleinen Pilgerreise gestellt.

Unterwegs hielt man immer wieder inne, um einzelne Impulse zu hören und diese mit auf die nächste Wegstrecke zu nehmen. Gesanglich unterstützt wurde die Gemeinschaft von Hermann Wunderle. Den Auftakt bildetet die Einleitung der Enzyklika „Laudato si’“ von Pabst Franziskus, der in seinem Text darauf hinweist, dass der Mensch mit den natürlichen Ressourcen, die ihm anvertraut wurden, so nicht weiter umgehen kann. Mit dem Text „Die letzten sieben Tage der Schöpfung“ von Jörg Zink und dem „Schöpfungsbericht eines 16-Jährigen“ wurde eindrucksvoll dargestellt, in welcher Verantwortung der Mensch grundsätzlich steht, für nachstehende Generationen seinen Lebensraum zu schützen und zu erhalten.

Von Franz von Assisi hörten die Teilnehmer, dass alle Geschöpfe gleichwertig von Gott her zu achten und zu erhalten sind. Mit dem Sonnengesang des Franziskus wurde um Gottes Hilfe dafür gebeten. In der kleinen Andacht in St. Johannes Baptist brachten die Pilger noch einmal abschließend ihre Bitten und ihren Dank vor Gott und stellten ihren gemeinsamen Tag unter Gottes Segen. Im Gasthof „Zum Löwen“ war anschließend für alle Platz, um sich beim gemeinsamen Essen zu stärken. Und da war bei allen Lust kommende Wallfahrt zu spüren. su

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2