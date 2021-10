Nach fünf Siegen in der Oberliga noch unbesiegt

Viernheim. So stark standen die Fußballerinnen des TSV Amicitia noch nie da: Nach fünf Spielen in der Oberliga-Saison sind die Viernheimerinnen noch unbesiegt und liegen mit elf Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz.

Trainer Patrick Kloskalla bremst aber die Euphorie: „Es sind nur fünf Punkte Abstand auf einen möglichen Abstiegsplatz.“ Es sei trotz des Erfolgs noch zu früh, Saisonziele neu zu planen. „Es kommen noch schwere Partien auf uns zu…“, weiß Kloskalla und will deshalb das Punktepolster nach unten möglichst vergrößern und die direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt weiter distanzieren. Am morgigen Sonntag um 15 Uhr geht es an der Lorscher Straße gegen den TV Derendingen. Die Gegner sind noch ohne Sieg in der Runde, haben in fünf Spielen vier Unentschieden erreicht.

Starke Offensive

Viernheim setzt gegen den Tabellenelften wieder auf die starke Offensive, der Coach lässt offen, wer beim Anpfiff auf dem Platz stehen wird. Er verrät aber etwas Besonderes: „Mit den Spielerinnen in der Startformation sind wir deutlich unter einem Altersschnitt von 20 Jahren.“ Es ist also ein junges Team, das morgen die Fans begeistern und die nächsten Punkte holen will. Schon um 11 Uhr steigt das Spitzenspiel der Frauen-Landesliga an der Lorscher Straße. Mit dem TSV Amicitia 2 und Polizei SV Mannheim treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die aus drei Saisonspielen die volle Punktzahl holen konnten. Wegen des besseren Torverhältnisses stehen die Viernheimer Damen im Moment ganz oben n der Tabelle – und wollen den Platz auch behaupten. Die B1-Juniorinnen landeten vor Wochenfrist einen kleine Coup, als sie dem Oberliga-Tabellenführer KSC ein 1:1 abtrotzten. Die junge Mannschaft will nun weitere Punkte gegen den Abstieg holen.

Am heutigen Samstag um 14 Uhr kommt der FC Wittlingen nach Viernheim, der bislang erst einen Zähler auf dem Konto hat. Schon um 12 Uhr eröffnen die D-Juniorinnen das Heimspielwochenende, sie treffen auf die Jungs der DJK Feudenheim 3.

B2-Juniorinnen mit 6:0-Erfolg

Die E-Juniorinnen fahren morgen zum Spieltag nach Oftersheim und haben es dort ab 11 Uhr mit TuS Mingolsheim, SG Oftersheim und TuS Mingolsheim 2 zu tun. Die B2-Juniorinnen spielten bereits unter der Woche und landeten beim TSV Reichartshausen einen 6:0-Erfolg. su