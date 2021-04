Muttertag in Burkina Faso

Viernheim. Seit 1914 in den USA der Muttertag offiziell eingeführt wurde, hat sich der Ehrentag über die ganze Welt verbreitet. In Deutschland fällt er auf den zweiten Sonntag im Mai, in England ehrt man die Mütter schon im März. In Burkina Faso vergeht der Muttertag eher unbemerkt.

Dennoch „ist die Mutter das wichtigste Wesen in der burkinischen Gesellschaft“, schreiben die Freunde aus Burkina auf Nachfrage an den deutsch-burkinischen Freundeskreis Yaa Soma aus Viernheim. Die Mütter besetzen den ersten Platz im Leben eines Mannes und sind sehr respektiert und geliebt. Außerdem übernehmen sie die Verantwortung für die Kinder. „Wir kennen den Muttertag, aber er wird nicht groß gefeiert wie Weihnachten oder das neue Jahr. Ich gebe meiner Mutter ein symbolisches Geschenk und die Familie trifft sich zum Essen“, berichtet Chantal aus Burkina Faso.

Zwischen den Menschen mit Schulbildung und Beruf und den Traditionen und Gesetzen in der dörflichen Gesellschaft herrsche zudem immer noch eine große Diskrepanz. Die Frauen auf dem Land arbeiten bis zu 18 Stunden am Tag – Wasser holen, Holz sammeln, Kochen und die Erziehung der Kinder obliegt den Frauen. Bildungshilfe sei deshalb besonders wichtig, betont der Freundeskreis Yaa Soma in seiner Mitteilung. red