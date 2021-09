Mutter-Tochter-Duo auf den Plätzen zwei und drei

Viernheim. Dreimal standen Starterinnen der TSV-Amicitia-Triathleten ganz oben auf der Siegerliste des hep-Triathlons Heilbronn.

Kim Heidemann und Silke Heidemann starteten über die olympische Distanz – für Juniorin Kim eine Premiere auf dieser Distanz. Nahezu zeitgleich kamen die Viernheimerinnen nach 1,5 Kilometern Schwimmen aus dem Wasser. Auf dem Rad war Mutter Silke sogar ein wenig schneller als Tochter Kim. Auf der Laufstrecke holte die 19-Jährige aber auf und kam nach 2:27:13 Stunden als Zweite der Damenwertung ins Ziel. Nach ihrem ersten Finish zeigte sich Kim Heidemann begeistert: „Es war ein toller Wettkampf mit guter Stimmung, wo mir insbesondere das Laufen sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das Laufen nach 42 Kilometer auf dem Rad und 1,5 Kilometer Schwimmen noch so gut anfühlt.“ Fünf Minuten nach ihr folgte Silke Heidemann als drittplatzierte Frau. In ihren Altersklassen standen die beiden Viernheimerinnen auch ganz oben auf dem Treppchen.

Kathrin Halter aus dem Bundesliga-Team ging über die Mitteldistanz an den Start. 1,9 Kilometer Schwimmen, 84 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen mussten dabei absolviert werden. Halter absolvierte das Schwimmen als Schnellste aller Starterinnen und wechselte als Erste auf das Fahrrad. Auf den beiden Radrunden hatten dann einige Starterinnen bessere Beine, so dass die Führung verlorenging. Beim anschließenden Lauf behauptete die junge Triathletin aber ihre gute Position und kam nach 4:45:39 Stunden ins Ziel. In der Gesamtwertung der Frauen belegte Kathrin Halter damit Rang drei – aber in ihrer Altersklasse W20 holte sie sich den Sieg. Und weil in Heilbronn auch die deutschen Meister über die Mitteldistanz gesucht wurden, konnte sich die Athletin über den Deutschen Meistertitel in ihrer Altersklasse freuen. su