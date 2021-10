Mutige Entscheidung

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Jörg Scheidel in wenigen Monaten der neue Erste Stadtrat Viernheims sein. Seine eigene Partei, die CDU, steht – wie das einstimmige geheime Votum gezeigt hat – voll hinter ihm. Und die Grünen demonstrieren nach der politischen Kooperation der vergangenen Monate eine geradezu euphorische Zustimmung. Zwar halten sich die anderen Fraktionen in ihrer Bewertung noch zurück. Ein ernsthafter Gegenkandidat ist aber nicht in Sicht, so dass Scheidel bei der Abstimmung in der Stadtverordnetenversammlung mit einer Mehrheit rechnen darf.

Mit der Nominierung des 30-Jährigen beweist die CDU Mut. Scheidel ist jung und noch nicht lange im politischen Geschäft. Als Fraktionsvorsitzender lebt er in den Parlamentsdebatten durchaus noch von der Unterstützung der erfahrenen Kräfte, die mittlerweile in der zweiten Reihe sitzen. Verwaltungs- oder Führungserfahrung fehlt ihm ebenso.

Was der designierte Baudezernent mitbringt, ist – hoffentlich – jugendlicher Esprit. Obendrein besitzt der gebürtige Vernemer Ortskenntnis und vielfältige Einblicke in das gesellschaftliche Leben. Früheren Amtsinhabern hat Scheidel zudem die passende berufliche Ausbildung voraus. Durch Handwerkslehre und Architekturstudium wird er in wichtigen Sachfragen seine Expertise einbringen können.

Entscheidend für das Gelingen der Mission Scheidel wird sein, ob die politischen Widersacher dem Neuen gerade zu Beginn seiner Tätigkeit im Rathaus den einen oder anderen Fehler – oder auch einmal eine Schwäche – zugestehen. Im Falle des kürzlich verstorbenen Amtsvorgängers Bastian Kempf war das nicht immer der Fall. Auch Bürgermeister Matthias Baaß ist als junger Politiker ins kalte Wasser geworfen worden – und hat dann im Amt schwimmen gelernt. Sehr lange und sehr erfolgreich. Die Chance, sich zu beweisen, hat auch Jörg Scheidel verdient.

