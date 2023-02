Klassische Musik mit dem Musikgeschmack unserer Zeit zu verbinden – das ist das Anliegen des Streichquartetts La Finesse, das am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr auf Einladung der Sparkassenstiftung Starkenburg Gast in der Halle der Goetheschule Viernheim ist. Die vier Virtuosinnen verstehen es, die Geschichte großer Meister auf ihren Instrumenten neu zu erzählen und dabei in die Ära von Rock

...