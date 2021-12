Musikalische Botschaften zum Advent

Viernheim. Im Zeichen der Pandemie gab die Evangelische Kantorei mit Kantor Martin Stein am Samstag und Sonntag in der Auferstehungskirche drei Konzerte von historischem Format. „Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch“ war die Botschaft des großen historischen Komponisten Antonio Vivaldi. Der Priester, Geiger und Musiklehrer hat mit seinem lateinischen „Magnificat“ in neun Sätzen den Lobgesang Marias aus dem Lukas-Evangelium vertont, der regelmäßiger Bestandteil von Vespergottesdiensten ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die fünf Sätze, die in dem Konzert vorgestellt werden, sind Botschaften des Evangelisten und betonen auch die Hilfe Gottes für die Armen. Der fünfte Satz beschreibt, wie die Mächtigen vom Thron geworfen, die Niedrigen aber erhöht werden. Die Kantorei sang die Komposition in lateinischer Sprache. Einige Soli waren Höhepunkte des Konzerts unter der Leitung von Kantor Martin Stein an der Orgel und am Klavier.

Abendmusik mit der Kantorei in der Auferstehungskirche. © Bernhard Kreutzer

Doch außer dem historischen Musikerlebnis mit dem Venezianer Antonio Vivaldi, von dem auch noch eine Bearbeitung von Johann Sebastian Bach zu hören war, trugen auch Lesungen von Pfarrerin Irene Dannnemann und Pfarrer Klaus Traxler zur Vielfalt bei. Im zweiten Teil des Abends vermittelte die Kantorei eine interessante Begegnung mit meist zeitgenössischen nordeuropäischen Komponisten, zu denen mit dem festlichen „Alleluja“ von William Boyce übergeleitet wurde.

Alle diese Lieder ehren die Zeit des Advents als Beginn des Weges zu Gott. Das hörte man bei dem Song „Surely Goodness and Mercy“ von Sven Moller, bei dem „Finnischen Gebet“ von Taneli Kuusistio und dem ergreifenden „Wir warten auf das Licht“ von Soren Birch, ehe der große Chor „Öffne den Weg zum Licht hin“ von Rolf Martinsson das Konzert beschloss. Das Publikum dankte allen Mitwirkenden, vor allem dem Chor und Kantor Martin Stein, mit minutenlangem Beifall.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Konzertreihe geht weiter

Das gesamte Konzert wurde am Sonntag zweimal wiederholt. Schon bei der Premiere am Samstag waren die Besucher von der guten Organisation beeindruckt. Nach der eingehenden Eingangskontrolle konnten die Konzertbesucher auch in der Kirche den Abstand einhalten.

Die Evangelische Kantorei möchte auch die bevorstehende Adventszeit sinnvoll gestalten. Am Samstag, 11. Dezember, 18 Uhr, musiziert „La Voilotte“, das Ensemble für Alte Musik, unter der Leitung von Elisabeth Zehm-Thoma. Zum Abschluss der Konzertreihe singt am Samstag 18. Dezember, 17 Uhr, der Gospelchor Viernheim in der Auferstehungskirche. Die Leitung hat Martin Stein. Besondere Impulse trägt Sabine Lorenz dazu bei. Der Eintritt ist frei. Es wird am Ausgang um eine Spende gebeten. H.T.