„Musik3“ sucht Instrumentalisten

Viernheim. Wie viele Vereine und Organisationen hat auch „Musik3“ in den vergangenen Monaten unter den Einschränkungen in Verbindung mit der Corona-Pandemie gelitten. So konnte fast nie gemeinsam geprobt werden, von öffentlichen Auftritten ganz zu schweigen. „Wir sind froh, dass sich die Situation nun langsam wieder zu normalisieren beginnt und wir wieder in voller Besetzung proben können. Davon profitiert natürlich auch das Vereinsleben“, sagt der Erste Vorsitzende Georg Schmitz. Noch mehr würde er sich freuen, wenn man neue Instrumentalisten gewinnen könnte.

Schon kurz nach dem Zusammenschluss der drei Musikgruppen Kolping Kapelle, Die Herolde und Musikverein der Feuerwehr zum Verein Musik3 Viernheim musste die in Kooperation mit der Musikschule geplante gemeinsame Jugendausbildung auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Auch der reguläre Probenbetrieb wurde vorübergehend eingestellt. Mittlerweile wird aber wieder musiziert. Zuletzt konnte mehrmals im vereinseigenen Festzelt geprobt werden, das auf dem Gelände des Männergesangvereins einen festen Platz gefunden hat. Aktuell können auch wieder die Zeiten im Gymnastikraum des Hallenbads genutzt werden. Das ist auch nötig, denn es stehen mehrere Auftritte im Terminkalender.

Vor wenigen Tagen war man bei der Ilvesheimer Kerwe zu hören und trat beim Heimspiel der Weinheim Longhorns vor knapp 600 Zuschauern auf. Demnächst werden Martinsumzüge in Viernheim und Käfertal musikalisch begleitet. Im Advent ist man am Anglersee zu Gast, spielt beim Kolping-Gedenktag in der Apostelkirche und auf dem Weihnachtsmarkt. Das neue Jahr beginnt mit dem Neujahrsempfang des Clubs der Gemütlichen (CdG).

Für diese und weitere Veranstaltungen werden noch Mitmusiker gesucht, egal ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Wiedereinsteiger. Neben den regelmäßigen Übungsstunden am Montag (ab 19.30 Uhr) werden für hohes Holz, Saxofone und Blech auch separate Proben angeboten. Interessenten können sich per Mail unter musik3.viernheim@gmail melden.

