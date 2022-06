Musik im Hannesbräu

Viernheim. Es wird heiß am Freitag, laut Wettervorhersage sogar sehr heiß. Die Quecksilbersäule des Thermometers soll auf über 30 Grad ansteigen. Im Hannesbräu in der Einsteinstraße 8 geht die Serie der Livekonzerte trotzdem weiter, natürlich Open Air. Am 17. Juni ist die Band „Knock On Wood“ zu Gast, die mit Acoustic Covers aus 50 Jahren Rock- und Popgeschichte für gute Laune sorgen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zur Gruppe gehören Miriam Burkhardt (Gesang, Geige Akkordeon), Michl Senn (Gesang, Gitarre, Mandoline), Frank Kalter (Gitarre, Gesang), Klaus Pföhler (Bass) und Ulrich „Jupp“ Luley (Schlagzeug, Percussion).

Die Band „Knock on wood“ kommt nach Viernheim. © Hartwig Trinkaus

Die Formation war schon im Februar 2020 im Hannesbräu zu Gast und dürfte vielen Viernheimer Musikfreunden noch in bester Erinnerung sein. Die fünf Musiker begnügen sich allerdings nicht damit, ihre Instrumente zu zupfen, zu streichen oder zu schlagen. Es kommt auch noch ein mehrstimmiger Gesangssatz dazu und gelegentlich auch eine Mandoline und ein Akkordeon zum Einsatz.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Hannesbräu Viernheimer Beatles auf der Bühne Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Konzert PokerKings treten im HannesBräu auf Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Konzert Von Swing bis Pop Mehr erfahren

Am Eingang des Hannesbräu sind 10 Euro Hutgage zu entrichten. Darin enthalten ist ein Verzehrgutschein im Wert von 4 Euro. Das reicht allemal für ein Glas frisch gezapften Gerstensaft aus Viernheimer Produktion. Auf der Speisekarte stehen an diesem Abend auch wieder Würstchen vom Grill. JR

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2