Musik im Freien

Viernheim. Das Viernheimer Hannesbräu setzt seine Veranstaltungsreihe mit Ausschank und Livemusik fort. Mit dem Gastspiel der Band Feel wird am Freitag, 5. Mai, die Open-Air-Saison gestartet. Hierfür soll sich der Hof der Brauerei wieder in ein idyllisches Kleinod verwandeln. Einlass ist um 18 Uhr. Die Hutgage beträgt 10 Euro. Auf der Speisekarte steht „Worschd vum Grill“, wie Braumeister Uwe Kleinhans sagt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Gast ist die Band Feel, sie spielt gefühlvolle Songs aus allen Epochen der Rock- und Pop-Geschichte. Die Hobbymusiker machen Musik, mit der sie sich persönlich identifizieren können. Dabei werden die Arrangements der fünfköpfigen gitarrenlastigen Akustik-Formation angepasst. Nicht selten werden dabei alte musikalische Bekannte wiederentdeckt. Sie wollen damit dem Publikum Urlaub vom Alltag ermöglichen.

Weitere Konzerte im Hannesbräu sind freitags am 2. Juni mit Lorena Huber, am 16. Juni mit der Rockhousefamily und am 14. Juli mit Gringo Mayer. JR

Info: Weitere Informationen unter hannesbru.de