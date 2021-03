Viernheim. „Ich war verzaubert, als ich das erste Mal in Viernheim im Museum war“, erzählt Elke Leinenweber. Seit dem 15. Februar arbeitet sie an ihrer neuen Wirkungsstätte als Nachfolgerin von Gisela Wittemann. Die Leiterin der Abteilung Stadtgeschichte geht zum 31. März in den Ruhestand.

„Was aus dem ehemaligen Heimatmuseum geworden ist, kann man ohne Weiteres als Lebenswerk von Gisela Wittemann bezeichnen“, findet Amtsleiter Stephan Schneider. Auch Bürgermeister Matthias Baaß ist stolz auf das Museum, das nicht nur wegen der baulichen Optik, sondern wegen der didaktisch modern aufbereiteten Ausstellung ein wahres Schmuckstück sei.

Studium in Leipzig

„Nur wer sich der Geschichte bewusst ist, kann im Heute die richtigen Entscheidungen treffen“ – das ist laut Baaß die Maßgabe für die Arbeit von Gisela Wittemann gewesen, sowohl im Museum als auch für das Stadtarchiv. Auch ihre Nachfolgerin Elke Leinenweber bringt einen breiten Erfahrungshintergrund mit nach Viernheim. In Leipzig studierte sie Museologie: „Das deckt sehr viele Aufgabenbereiche ab, von der Aufbereitung von Exponaten bis zur Museumspädagogik für Kinder“, berichtet Leinenweber.

Nach diesem Erststudium trat sie eine Volontariatsstelle am Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel an, wo sie vor allem mit der Konzeption und Umsetzung von Sonderausstellungen beschäftigt war. Im Anschluss wechselte sie für vier Jahre an das Donauschwäbische Zentralmuseum Ulm als Leiterin der museumspädagogischen Abteilung.

Aus familiären Gründen zog es Leinenweber während ihrer Elternzeit nach Landau. „Dort habe ich mich umorientiert und mit Archivarbeit begonnen.“ Intensiviert wurde dies ab 2013 beim Archiv des Karlsruher Instituts für Technologie, unter anderem mit Digitalisierungsprojekten. Parallel zum Beruf absolvierte sie das Studium „Management von Kultur- und Non-Profit-Organisationen“.

An ihrem neuen Arbeitsplatz in Viernheim erwartete Elke Leinenweber ein ausgearbeitetes Jahresprogramm für 2021. „Es ist natürlich in Pandemiezeiten nicht so einfach. Dennoch haben wir interessante Angebote zusammengestellt“, sagte Stephan Schneider. Und der Bürgermeister ergänzt: „Alles ist immer unter dem Vorbehalt, wie sich die Corona-Situation weiterentwickelt.“

Kindergeburtstage möglich

Gisela Wittemann stellte die einzelnen Angebote vor, die sich an unterschiedliche Altersgruppen richten. Für Kinder sind Mitmach-Aktionen in den Oster- und Herbstferien geplant. Außerdem sind Kindergeburtstage mit freien Themen im Museum möglich.

Zu den Angeboten für Familien zählt der Aktionstag rund um Märchen am 19. September mit verschiedenen Angeboten im Museum und im Außenbereich. Erwachsene können Kurse zu Kräuterwissen oder textiles Gestalten belegen.

Höhepunkt des geplanten Programms ist das Museumsfest, das mit dem Gleichstellungsbüro organisiert wird. Am 10. Juli soll beim abendlichen Fest die Ausstellung „Frauen-Blicke“ mit den Lebenserinnerungen von Viernheimerinnen eröffnet werden. „Durch den Erfahrungsschatz dieser Viernheimer Zeitzeuginnen können wir ein Stück Zeitgeschichte weitergeben“, freut sich Gisela Wittemann.

Die Sonderausstellung wird begleitet von zwei Vorträgen zu Frauen im 19. Jahrhundert („Frauenleben einst und heute“ am 27. April) und Frauen im Mittelalter („Zwischen sündiger Eva und reiner Maria“ am 12. Oktober). Weitere Vorträge wurden zu Alexander von Humboldt, zu eingewanderten Pflanzen und zu Tschernobyl vorbereitet. Selbst der Pandemie wird Rechnung getragen: „Der Vortrag über die ,schwarze Pest’ zeigt auf, wie die Pandemie die Menschen beeinflusst und wie sie sich auf die Gesellschaft ausgewirkt hat“, erklärt Wittemann.

Zudem gibt es eine neue Kooperationsidee: Zum Kaffeebesuch im Garten des Museums stellt sich eine Viernheimer Gruppe mit ihrer Arbeit und ihren Angeboten vor. Für die ersten Termine des Museumscafés haben sich die Musikschule, das Demenznetz Viernheim und die Selbsthilfegruppe Queer angemeldet.