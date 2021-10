Museum erweitert Angebot

Viernheim. Das Museum Viernheim bietet ab dem 28. Oktober die Möglichkeit, zusätzlich zum gewohnten Sonntagnachmittag das Museum donnerstags von 17 bis 19 Uhr zu besuchen. Damit können sich Interessierte auch unter der Woche über die spannende Stadtgeschichte Viernheims informieren oder mit den Kindern auf Spurensuche in die Vergangenheit gehen. Die Öffnungszeit am Sonntag von 14 bis 17 Uhr bleibt weiterhin bestehen.

Vorträge geplant

Aber nicht nur die Exponate der Dauerausstellungen auf vier Etagen locken Besucherinnen und Besucher an. Die Vorträge „Vom Pessachfest bis zur Synagoge“ mit Peter Bilhöfer am 7. November und der Vortrag „Der Schwarze Tod“ am 16. November mit Kristin Zech laden ins Museums ein. Einen kleinen Ausblick in die Adventszeit bietet der Hinweis auf die Veranstaltung „Herrliches und Märchenhaftes zur Weihnachtszeit“ am 10. Dezember mit Märchenerzählerin Renate Rein.

Das Viernheimer Museum hat jetzt auch donnerstags geöffnet. © Stadt

Aktuell ist ein Museumsbesuch ohne Voranmeldung möglich. Während des Aufenthalts besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder einer FFP-2 Maske sowie zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln gegenüber Besuchenden aus anderen Haushalten. Es gilt die 3G-Regel.

Für Rückfragen steht das Museumsteam unter der E-Mail-Adresse museum@viernheim.de sowie telefonisch unter den Nummern 06204/ 92 92 07 1 oder 92 92 07 5 gerne zur Verfügung. red

