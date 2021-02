Viernheim. . Während der Pandemie sind mehr Menschen in den Naherholungsgebieten unterwegs, nach Einschätzung der Stadtverwaltung haben deshalb die Müllablagerungen in der Natur zugenommen. Weil allerdings der Frühjahrsputz in seiner gewohnten Form – mit dem Hauptaktionstag und den Einsätzen großer Gruppen – Corona-bedingt ausfallen muss, sind die Bürger nun aufgerufen, in Kleingruppen oder als Einzelpersonen den Müll zu sammeln, den andere im Wald und auf den Feldern hinterlassen haben.

Den Auftakt machten am Samstag Mitglieder des Vereins Yaa Soma und der Grünen, die sich das Gebiet entlang der Umgehungsstraße West und den Damm sowie die Wege neben der Autobahn für ihren Arbeitseinsatz ausgesucht hatten. „Ich bin dort schon in den vergangenen Jahren mit der Interessengemeinschaft Lauf unterwegs gewesen und kenne die Problematik“, berichtete Manfred Winkenbach. Meist stießen die Helfer in dem Bereich auf Kleinmüll, den Autofahrer aus dem Fenster geworfen hätten. „Vor Jahren tauchten aber auch schon größere Ablagestellen auf“, so Winkenbach.

Ute Blaess, Vorstandsmitglied von Yaa Soma, sammelt Abfall. © yaa Soma

Bevor es losging, wurden die Gebiete zugeteilt und Arbeitsutensilien wie Handschuhe, Eimer, Müllsäcke und Greifzangen ausgegeben. Da sie sich an stark befahrenen Straßen aufhielten, zogen die Helfer zudem signalfarbene Warnwesten an. Bei ihrem Einsatz achteten die Teilnehmer exakt auf die Einhaltung der Corona-Regeln. So zogen nur Mitglieder eines Haushalts plus maximal eine weitere Person gemeinsam los.

Sechs Sammelgebiete

Es dauerte nicht lange, bis die Freiwilligen die ersten Fundstücke präsentierten. Winkenbach und Burak Isiksal zogen eine Musikbox und eine alte Autobatterie aus dem Gebüsch. Darüber hinaus stießen die Helfer auf Imbissverpackungen, Zigarettenschachteln und Getränkebecher, aber auch den einen oder anderen Mund-Nasen-Schutz. Die Sammelaktion umfasste sechs Gebiete: die Mannheimer Straße von der Autobahnbrücke aus in Richtung Landesgrenze, die Randbereiche der Umgehungsstraße West bis hin zur Brücke Saarlandstraße und zur Nibelungenstraße sowie den angrenzenden Fuß- und Fahrradweg.

Der Frühjahrsputz dauert bis 13. März. „Bisher haben sich leider erst zwei weitere Gruppen angemeldet, die entlang der L 3111 bis nach Hüttenfeld und rund um den Tennisclub eingesetzt werden“, berichtete Werner Knapp vom Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt. Bürger, die bereit sind, Müll in der Gemarkung zu sammeln, werden gebeten, sich mit der Stadtverwaltung in Verbindung zu setzen. Die Helfer erhalten dann weitere Informationen über die Sammelgebiete, und wo sie den Müll abgeben können. JR