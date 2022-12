Mountainbike sichergestellt

Viernheim. Die Polizei stellte bereits am Montag, 3. Oktober, ein Mountainbike bei einem Tatverdächtigen nach mehreren Kellereinbrüchen in der Mannheimer Straße sicher. Bislang konnte der rechtmäßige Eigentümer nicht ermittelt werden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-rotes Mountainbike der Marke Kellys, Modell Spider. Wem das Rad gehört oder wer Hinweise auf die rechtmäßigen Besitzer geben kann, der sollte sich bei der Kriminalpolizei in Viernheim unter Telefon 06204/9 37 70 melden. kur/pol

