Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 10 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochabend auf der Entlastungsstraße West in Viernheim ereignete. Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Viernheim war nach Angaben der Polizei kurz vor 19.30 Uhr von der Wormser Straße/Nibelungenstraße kommend in Richtung Poco unterwegs. Eine 53-jährige Mannheimerin kam

...