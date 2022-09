Monatliche Treffen sind geplant

Viernheim. In Viernheim gibt es zahlreiche Selbsthilfegruppen (SHG), die von der Kontakt- und Informationsstelle der Stadt betreut werden. Die Leitung selbst muss aber aus dem Kreis der Betroffenen oder deren Angehörigen erfolgen. Solch eine Position gilt es derzeit auch in der SHG Restless-Legs-Syndrom (RLS) zu besetzen, nachdem die bisherige Leiterin ihre Tätigkeit beendet hat. Bei einem Informationsabend in der Caféteria der Kulturscheune wurde zunächst aber die grundsätzliche Bereitschaft abgefragt, ob diese Gruppe weiter bestehen soll.

Am Ende gab es ein einstimmiges Ja, auch wenn man auf die Schnelle noch keine Person für die Leitung finden konnte. Harald Hofmann hatte von städtischer Seite aus alle infrage kommenden Viernheimer eingeladen, um ein möglichst großes Meinungsbild zu erhalten. Letztendlich waren aber nur sechs Leute der Einladung gefolgt. „Nachdem während der Pandemie solche Zusammenkünfte und auch andere Aktivitäten nicht möglich waren, ist es Zeit für einen Neuanfang. Auch künftig wird die Stadt Hilfestellung leisten und sogar einen kleinen Zuschuss geben“, erklärte Hofmann.

Restless-Legs-Syndrom Restless-Legs-Syndrom (RLS) ist eine der häufigsten Erkrankungen des Nervensystems, deren genaue Ursachen noch nicht bekannt sind. RLS, auch als „unruhige Beine“ bezeichnet, macht sich durch Bewegungsdrang, Missempfindungen und Schmerzen in den Beinen bemerkbar. Es ist sehr schwer, diese Beschwerden zu beschreiben und anderen verständlich zu machen. Betroffene und deren Angehörige können an den monatlichen Treffen teilnehmen. Nächster Termin ist Dienstag, 4. Oktober, um 17 Uhr. Der Ort wird noch bekannt gegeben. Weitere Informationen sind in der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) im Amt für Kultur, Bildung und Soziales im Bürgerhaus (Kreuzstraße 2-4) erhältlich. Ansprechpartner ist Harald Hofmann, Telefon 06204-988407, Mail: harald.hofmann@viernheim.de. JR

Zuvor hatten sich die Anwesenden, einige auch von außerhalb, bereits über ihre Erfahrungen mit Ärzten und Medikamenten ausgetauscht und sich gegenseitig Tipps und Ratschläge gegeben. Das soll auch der Kern künftiger Treffer sein, wobei auch gesellige Aktivitäten angedacht sind. Um das Besprochene zu konkretisieren, will man sich am 4. Oktober wieder treffen, der Ort wird noch rechtzeitig bekannt gegeben. JR