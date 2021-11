Am Samstag hat in Viernheim der „Monat gegen Gewalt an Mädchen und Frauen“ begonnen. Bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, werden sich mehrere Aktionen mit dem Thema auf unterschiedlichste Art und Weise befassen. Den Start bildete die Brötchentütenaktion „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“, die in mehreren Bäckereien und anderen Verkaufsstellen von Backwaren im Kreis Bergstraße durchgeführt wird.

Bürgermeister Matthias Baaß, Lena Vöhringer, Zuhal Neseli, Birgit Herbold und Maria Lauxen-Ulbrich trafen sich bei „Zuhal’s Backshop“, um die Aktion vorzustellen. Insgesamt werden im Kreis 120 000 Brötchentüten in rund 100 Bäckereien verteilt. Die Tüten sind mit dem Satz „Nein zu Gewalt an Mädchen und Frauen“ in zehn Sprachen bedruckt. Auf der Rückseite befinden sich Kontaktdaten von Beratungsangeboten.

In Viernheim beteiligen sich an der Aktion neben Neselis Backshop (Rathausstraße 61) auch das Café am Eck (Kreuzstraße 91), die Bäckerei Harald Rettig mit den Filialen in der Kettelerstraße 6, der Lorscher Straße 27 und der Neckarstraße 28, Grimminger (Rathausstraße 17 und Ladenburger Straße 7) sowie Birgits Bäckerladen (Weinheimer Straße 28).

Seit 2001 ist der 25. November der Internationale Tag gegen Gewalt an Mädchen und Frauen, der von Terre des Femmes ins Leben gerufen wurde. Mit diesem Gedenktag soll das öffentliche Interesse auf die Gewalt gegen Frauen gelenkt und Strategien zur Bekämpfung in den Mittelpunkt gerückt werden. Seit mehreren Jahren veranstalten die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Bergstraße und das Frauenhaus Bensheim im November verschiedene Aktionen zum Thema, gemeinsam und individuell.

Mit einem Video will das Gleichstellungsbüro zusammen mit Bürgermeister Matthias Baaß und weiteren Unterstützern auf die Brötchentütenaktion aufmerksam machen. Der Film ist über https://youtu.be/v_wQI2RRo6o zu sehen.

Folgende weitere Veranstaltungen sind während der Aktionsreihe geplant:

19. November: Internationaler Männertag – Workshop mit dem Soziologen, Männlichkeits- und Fluchtforscher Matthias Schneider zu „Gleichstellung ist auch Männer*Sache“ von 17 bis 20 Uhr in der KulturScheune.

22. November: Dokumentarfilm „Woman – 2000 Frauen, 50 Länder, 1 Stimme“ beim Internationalen Frauen Café im Treff im Bahnhof (15 Uhr).

25. November: Fahnenhissen vor dem Rathaus „Nein zu Gewalt an Frauen – Frei Leben ohne Gewalt“ (11 Uhr)

10. Dezember: Der Weltladen und das Gleichstellungsbüro der Stadt Viernheim informieren außerdem am 10. Dezember, dem „Tag der Menschenrechte“, an einem Stand auf dem Viernheimer Weihnachtsmarkt zum Thema „Fairer Handel unterstützt Frauenrechte weltweit“. Es werden Heißgetränke aus fairem Handel angeboten.