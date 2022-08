Mörderisches Grün

Viernheim. Am Dienstag, 16. August, lädt das Museum ab 19 Uhr zu einem Vortrag im Museumsgarten ein. Ute Rieckmann, Garten- und Landschaftsplanerin und Mitarbeiterin der Grünen Schule Luisenpark Mannheim, wird das Thema giftige Pflanzen und deren mörderischen Einsatzgebiete in Geschichte und Literatur aufgreifen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es geht um Pflanzen, die nicht nur schön aussehen und die Natur bereichern, sondern Gift in sich tragen. Die Teilnehmenden erfahren, welche Pflanzen giftig sind und für welche Untaten diese bereits von der Menschheit genutzt wurden.

Thema in Kriminalromanen

Der Fingerhut gehört zu den giftigsten Pflanzenarten. © Patrick Pleul/dpa

Schon bekannte Poeten und Philosophen wie Ovid und Sokrates schrieben diverse spannende Geschichten über so manch tödliches Kraut. Sogar in Kriminalromanen ist dies bis heute noch Thema. Ute Rieckmann erzählt von spannenden Ereignissen und Mythen, die sich hinter Schierling, Christrose und Fingerhut verbergen, heißt es in der Ankündigung des Museums.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Rheindamm Alte Bäume in Mannheim-Lindenhof - welchen Wert haben sie? Mehr erfahren

Die Veranstaltung im Museumsgarten im Berliner Ring 28 dauert etwa eine Stunde. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Eine vorherige Anmeldung zu der Veranstaltung ist erforderlich. Anmeldungen und Rückfragen sind ab sofort im Museum per E-Mail an museum@viernheim.de oder telefonisch bei Marion Froschauer unter 06204/92 92 071 möglich. red