Viernheim. Wolfram Theymann tritt bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 14. März, als unabhängiger Kandidat an. Der 54-jährige Unternehmensberater hatte zuvor die erforderlichen 45 Unterstützungsunterschriften beim Gemeindewahlleiter eingereicht. Alle Kandidaten der Wahl stellen wir anhand eines einheitlichen Fragebogens vor.

Politische Fragen

Die ganze Welt fordert mehr Digitalisierung. Wie wollen Sie die Verwaltung fit machen für die Zukunft – in den internen Abläufen und als Dienstleister für die Bürger?

Wolfram Theymann: Ziel muss sein, dass Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und alle, die irgendwie mit der Stadtverwaltung zu tun haben, sämtliche Verrichtungen digital abwickeln können. Das muss komfortabel sein, einfach bedienbar sein und, wenn möglich, auch für die Kundinnen und Kunden automatisiert laufen. Menschen, die das nicht wollen, können nach wie vor ins Bürgerbüro kommen. Für die Verwaltung heißt das, alle internen Prozesse auf den Prüfstand zu stellen, sie zu überdenken, zu vereinfachen und zu digitalisieren. Der zweite Punkt ist die Automatisierung. Alles, was in den Prozessen automatisierbar ist, muss automatisiert werden.

Viernheim schien die Finanzmisere überwunden zu haben. Dann kam Corona – und mit dem Virus die Steuerausfälle. Gleichzeitig stehen Millioneninvestitionen ins Kanalnetz oder das Rathaus an. Wie wollen Sie künftig einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen?

Theymann: Es gab die massiven Steuerausfälle, aber auch Zusagen des Landes, vieles davon auszugleichen. Insofern muss man erst mal schauen, wie das letztlich ausgeht. Aber das Grundproblem ist sowieso unabhängig von Corona. Zunächst mal könnten wir weitermachen wie bisher und uns durchwurschteln. Wenn Geld da ist oder von außen kommt, dann machen wir was, wenn nicht, verschieben wir aufs nächste Haushaltsjahr. Das halte ich nicht für sinnvoll, sondern wir müssen finanziell wieder selbst handlungsfähig werden. Und zwar so, dass wir nicht die nachfolgenden Generationen noch zusätzlich belasten.

Kaum ist die Kita Lorscher Straße fertig, da werden weitere Betreuungsplätze gebraucht. Wie wollen Sie der steigenden Nachfrage dauerhaft nachkommen?

Theymann: Ich wundere mich, wie man jedes Jahr wieder neu von der plötzlichen Nachfrage überrascht sein kann. Es werden heute in Viernheim Kinder geboren, und ich kann davon ausgehen, dass diese in drei Jahren in den Kindergarten gehen wollen und in weiteren drei in die Schule. Und vielleicht vorher schon betreut werden müssen. Dafür brauchen wir Kapazitäten. Ein Problem stellt dar, dass Kinder über das ganze Jahr hinweg geboren werden, aber nur einmal im Jahr zum Beispiel in die Schule kommen. Das heißt, im August werden viele Kindergartenplätze frei, im Juni jedoch sind alle Plätze ausgebucht. Die Politik muss entscheiden, ob sie die Kapazitäten so hoch ansetzen will, dass Kinder jederzeit in eine vorschulische Betreuung gehen oder aber, dass man nur einmal im Jahr, im August, aufgenommen werden kann.

Auch bei der Pflege gibt es großen Bedarf. Viernheim hat über viele Jahre Konkurrenz vom städtischen Forum der Senioren ferngehalten. Braucht die Kommune nicht doch ein weiteres Altenwohnheim?

Theymann: Ich habe den Eindruck gewonnen, dass es bei der Entscheidung nicht nur um die Frage des Bedarfs ging, sondern noch andere Interessen eine Rolle gespielt haben. Also schwer einzuschätzen! Als Bürgermeisterkandidat stelle ich mir die Frage, wie konkurrenzfähig das städtische Forum der Senioren tatsächlich ist. Als Stadt müssen wir kein Alten- und Pflegeheim in Konkurrenz zur Privatwirtschaft betreiben. Professionelle Anbieter betreiben in der Regel nicht nur ein Heim, sondern mehrere und profitieren davon. Die Stadt betreibt nur ein einziges.

Der Klimaschutz ist das Zukunftsthema schlechthin. Welchen Beitrag kann die Stadt leisten, damit Viernheim auch für nachfolgende Generationen lebenswert bleibt?

Theymann: Natürlich müssen wir Maßnahmen ergreifen, um Wärme-, Strom-, Treibstoffverbrauch zu reduzieren. Da müssen wir solche Maßnahmen auswählen, die die meiste Wirkung erzielen. Vorschläge wie ein Lastenräderverleih oder Ähnliches helfen hier nicht wirklich. Eher im Gegenteil: Wir verlieren Zeit, uns mit den wirklich wichtigen Themen zu befassen. Als Erstes steht also die Analyse, wo Wärme, Strom und Treibstoff verbraucht werden. Dann sollten wir den Fokus auf die Maßnahmen legen, die die größte Wirkung erzielen. Auch die lokale Erzeugung klimafreundlicher Energie muss verstärkt werden.

Private Fragen

Wir stellen uns vor: Corona ist vorbei. Was holen Sie als Erstes nach?

Theymann: Ich freue mich auf das Reisen und sehe mir die Welt an. Andere Länder und andere Sitten sind lehrreich. Armut oder Reichtum, das Leben in weniger stark entwickelten Ländern, die Art, ihre Städte zu entwickeln und Probleme zu lösen – alles das lenkt den Blick auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben.

Sie stehen in der Küche, heute Abend kommen Freunde zum Essen. Worauf dürfen sie sich freuen?

Theymann: Ich freue mich auf ein schönes Essen mit Himbeertraum als Nachtisch und ein gemütliches Beisammensein mit Freunden und ihren Kindern. In der Regel stehe ich dazu nur kurz in der Küche. Denn entweder kommen die Freunde nicht, wenn ich koche, oder aber ich werde vorher der Küche verwiesen.

Ein sonniger Sonntag, kein Corona, keine Termine. Was machen Sie?

Theymann: Ich unternehme etwas mit meiner Freundin, mit Freunden oder ich bastle an einer der vielen spannenden Ideen und Projekten, die ich sonst noch vorhabe.

Ihre Wohnzimmerlampe fällt von der Decke. Was tun Sie?

Theymann: Ich wundere mich kurz, denn das macht sie sonst nie. Dann ergründe ich, warum sie das macht. Je nachdem behebe ich den Grund und hänge die Lampe wieder auf, oder ich fange an zu rennen.

Mathematik oder Philosophie? Warum?

Theymann: Evidenzbasierte Philosophie! Die Welt ist komplex, und wenn man die Welt und das Leben gestalten will, muss man ein gewisses Verständnis der Welt haben. Alles, was ich auf der einen Seite tue, hat auf der anderen Nebenwirkungen. Dazu muss man die richtigen Fragen stellen und richtig an die Dinge herangehen. Da hilft uns die Wissenschaft.

