Viernheim. . Fünf moderne Luftreinigungsgeräte hat der Förderverein der städtischen Musikschule für den Unterricht der Bildungseinrichtung zur Verfügung gestellt. Vereinsvorsitzender Klaus-Dieter Stöppel betonte, das Geschenk an die Schüler und Lehrer stelle „eine sinnvolle Unterstützung für den täglichen Unterrichtsbetrieb im Bürgerhaus“ dar.

AdUnit urban-intext1

Die Musikschule hatte nach der corona-bedingten Unterbrechung am 1. März wieder mit dem Präsenzunterricht begonnen. Musikschulleiter Rúnar Emilsson sagte, er freue sich, dass durch die „zusätzliche Aerosolfilterung“ die Luftqualität in den Räumen verbessert werden könne. Stöppel ergänzte, dass somit auch die Besucher der Volkshochschule von den Raumluftreinigern profitierten. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie habe das Thema Luftqualität in Innenräumen stark an Bedeutung gewonnen, teilt der Musikschulförderverein in einer Presseerklärung mit. Regierungen, internationale Organisationen, das Umweltbundesamt und die Gesellschaft für Aerosolforschung bestätigten, dass – neben regelmäßigem Lüften – Luftreiniger Teil eines Hygienekonzeptes zur Minimierung des Infektionsrisikos sein könnten. Abschließend wies Stöppel auf die Arbeit des Fördervereins hin und warb um weitere Mitglieder. red

Info: Infos unter musikschule-viernheim.de/foerderverein