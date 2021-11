Modenschau und Verkauf

Viernheim. Die Hosen und Pullover, Anzüge und Mäntel, Schuhe und Krawatten sind sortiert. Sie hängen an großen Kleiderständern und liegen auf den Kirchenbänken. Am Freitag, 12. November, und am Samstag, 13. November, verkauft die katholische Kirche in der Hildegardkirche Herbst- und Winterkleidung für Männer und Frauen. Die Gemeinde hat die fabrikneue Ware von höchster Boutique-Qualität gespendet bekommen und verkauft sie nun in der Caritaswoche für wenig Geld.

Beginn ist am Freitag um 19 Uhr. Bei einer Modenschau, die Sängerin Helen Lenzen musikalisch umrahmt, werden die Kleidungsstücke vorgeführt. Anschließend besteht die Möglichkeit, Kleidung zu kaufen. Am Samstag werden von 9 bis 12 Uhr Kleidungsstücke angeboten. su