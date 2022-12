Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, öffnen sich nach dreijähriger Pause die Türen zur Modellbahn-Ausstellung. Die Besucher können die liebevoll gestaltete 160 Quadratmeter große H0-Anlage bestaunen, die Züge fahren auf etwa 710 Meter Gleisen durch die Landschaft. Die Ausstellung befindet sich in der Werner-Heisenberg-Straße 26 (Hinterhaus, erstes Obergeschoss) und ist am Montag, 26.

