Mobile Messungen

Viernheim. Die Viernheimer Stadtverwaltung wird in der kommenden Woche Geschwindigkeitsmessungen in der Wormser Straße, der Rathausstraße, Am Königsacker, in der Friedrich-Ebert-Straße, Waldstraße Max-Plank-Straße, Kreuzstraße, Robert-Koch-Straße und der Weinheimer Straße vornehmen. Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass es auch zu unangekündigten Kontrollen an anderen Stellen kommen kann. In der zurückliegenden Woche wurde ein Raser mit 63 Stundenkilometern in der Mannheimer Straße geblitzt, wo nur 30 Stundenkilometer erlaubt sind. Ihn erwarten nun eine Geldbuße in Höhe von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot, wie das Ordnungsamt berichtet. red

